Veronica bokdebuterer i dag: – En skulle kanskje ikke tro at Re er stedet som fostrer flest nordlysnerder

I dag kommer Veronica ut med sin første bok, og det om et fenomen vi ser bare mer og mer av de neste åra – også over Re.

Veronica Danielsen (28) fra Re har vært med på God morgen Norge på TV2 og nå seinest i høst på Lindmo på NRK.

Nå er hun klar med sin første bok: «Nordlyset», utgitt av Cappelen Damm.

– Veldig mystisk

– En skulle kanskje ikke tro at Re er stedet som fostrer flest nordlysnerder. Men faren min, Dag Danielsen, er fra Nord-Norge og fortalte meg om dette spennende fenomenet, og jeg ble allerede som liten veldig fascinert.

– Mangelen på nordlys over Re den gang bidro nok til å gjøre fenomenet enda mer mystisk og spennende for meg. Og da jeg fant ut at de hadde et fag om nordlys på fysikkstudiet måtte jeg bare ta det.

– Ett fag ble til flere, og jeg ble veldig opptatt av hvordan partiklene som lager nordlys også kan forstyrre eller ødelegge teknologi som satellitter og GPS-systemer.

Ett av mange interessefelt

Veronica er kjent som ViteVero, og hun driver med mye spennende: Fysiker, vitenskapsformidler og flammedriller, representerer hun seg som på egen nettside:

– Jeg tror at alle egentlig digger vitenskap. Vitenskapen må bare bli presentert på rett måte. Og det er her jeg kommer inn i bildet.

Nordlys er ett av mange interessefelt. Hadde Veronica vokst opp i disse tider, ville hun sett mye nordlys her hjemme i Re.

Satt på trappa i timesvis

Nordlys-aktiviteten øker og kommer til å fortsette å øke fram til 2025. Det er blant annet på grunn av en 11-årssyklus. Det betyr at det også vil være mer nordlys over Re de neste par åra.

Det har ReAvisa skrivi flere saker om, som for eksempel denne. Det har også blitt lettere å finne nordlyset nå som Yr har inkludert nordlysvarsel i værvarselet sitt.

Det var annerledes da Veronica vokste opp: – Når det var varsla høy nordlysaktivitet kunne jeg sitte på trappa i flere timer i håp om å få et glimt av nordlyset.

Nordlyset var aldri å se i Re

– Men nordlyset var aldri å se. I ettertid har jeg skjønt at jeg så i totalt feil retning. Dessuten satt jeg like ved et kraftig gatelys. Det er ikke optimalt for nordlysjakt.

Veronica liker formidling like mye som fysikk-faget i seg sjøl. Hun har også en mastergrad i fysikkformidling, eller fysikkdidaktikk som det heter på fagspråket.

– Etter studiet var det mange interessante stillinger i Oslo. Men med de gode erfaringene fra et lite lokalsamfunn som Re, var Oslo uaktuelt.

Burde vært pensum

– I stedet pakka jeg tinga mine og flytta til den lille bygda Kaupanger i Sogn og Fjordane. Der har jeg fått være med å designe og utvikle det splitter nye vitensenteret ViteMeir, der jeg nå jobber som formidler.

Ved siden jobben fortsatte Re-jenta å skrive populærvitenskapelig artikler og artikler i Store norske leksikon, og hun har vært med i podcaster.

Veronica står bak en egen episode om nordlys i NRK-podcasten Burde vært pensum.

– Takka selvfølgelig ja

I slutten av mars kom spørsmålet fra Cappelen Damm om hun kunne tenke seg å skrive ei bok om nordlys. – Jeg har lenge drømt om å skrive bok, så det takka jeg selvfølgelig ja til.

Det var bare en utfordring: Vi nærmer oss en topp i nordlysaktiviteten som kommer rundt årsskiftet 2024 – 2025.

Derfor gjaldt det å få boka ut så fort som mulig.

Raskt levert

Veronica er vant til å jobbe hardt for å oppnå de ambisiøse målene hun setter seg, og denne gangen var det intet unntak – det ble travelt og moro.

Nå er resultatet klart, ei lettlest populærvitenskapelig bok som forklarer alt man lurer på og alt man ikke visste at man lurte på, om nordlys.

Boka til Re-jenta er i salg fra i dag, torsdag 19. oktober 2023.

