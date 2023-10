Viktig Re FK-kamp: – Kom og hei fram gutta våre

Etter tap i forrige kamp, ligger Re FK tredjesist på tabellen og kjemper for å unngå nedrykk. Siste seriekamp må vinnes.

Og siste seriekamp blåses i gang på hjemmebane i Bergsåsen klokka 20.00 torsdag 19. oktober 2023. Re FK-mannskapet trenger all oppbacking de kan få:

Det må bli seier i seriefinalen for å sikre plassen i 4. divisjon.

Marginene mot seg

Forrige kamp mot Teie tidligere i oktober endte med 3 – 4-tap. Men verd å merke seg er målscorerne til Re: Martin Heierstad, Sander Nåtedal og Elias Østmann, sistnevnte er 2008-modell som debuterte med scoring, melder Re FK.

– Vi ble hardt straffa i egen boks ved to anledninger. De to andre scoringene kom ved et frispark fra 17 meter og en kontring. Nå må vi trene godt og mobilisere inn mot Stag/Fram Larvik 2 på hjemmebane 19. oktober.

– Den kampen blir viktig!

Tett som hagl

Alle eventualiteter tatt i betraktning – nedrykk-spøkelset er ikke langt unna: – Vi må vinne og Runar må tape sin kamp mot Sandefjord ballklubb, forklarer Re FK-veteran Audun Kalleberg til lokalavisa.

– Hvis ikke er vi avhengig av at Halsen ikke rykker ned i divisjonen over, som nå ligger a-poeng med de under, men med bedre målforskjell.

– Taper vi torsdag er det rein bingo om vi holder oss.

Ingenting er sikkert

– Men seier sikrer fortsatt 4. divisjon?

– Ja, hvis Runar som ligger over oss taper mot Sandefjord ballklubb. Noe de burde gjøre, siden Sandefjord ballklubb ligger langt over Runar på tabellen.

Så ingenting er hundre prosent sikkert, men med seier er Re-gutta så sikre de kan bli på å ikke rykke ned – fortsatt med et lite forbehold.

