Last ned ReAvisa på papir oktober 2023

Tjue ganger hurra! Vi feirer Re-torvet 20 år, der mange av butikkdriverne sto aleine bak kassa i oppstarten, i dag har de både tjue og tretti ansatte. – Det er jo merkelig, at den lille flekken med jorder rundt kunne bli noe sånt som det er i dag.

Det sier Ole Magnus Bentzen (61) som driver Power Revetal sammen med Thomas Anthonisen (58). Sven Erik Hatleskog (59) har drivi med briller siden Re-torvets oppstart:

Han visste knapt om Revetal da han fikk nyss om hva som var på gang da Re-torvet skulle etableres: – Det har vært veldig moro å være med på utviklinga, sier Sven Erik som i tillegg til briller også driver Burger king.

– Alle har sin unike greie og utfyller hverandre

Hos Skoringen treffer vi på to av de som har jobba lengst på Re-torvet, Anette Sletthagen (44) og Ellen Melvold (53), sammen med den kanskje ferskeste:

Mille Fjeld (17) har starta i sin aller første jobb her. De forteller om et godt naboskap, der de forskjellige butikkene ikke er konkurrenter, men mer kolleger.

Reidun Himberg (50) rett borti gangen er stolt av navnet «Frøkna på landet» – seinest tidligere i dag var det en som kommenterte at «det var et artig navn».

– I byen opplever jeg at mange fort kan bare bli en i mengden. Her har alle sin unike greie, og alle utfyller hverandre og vi heier på hverandre.

Stor bursdagsfest over hele senteret

Sentrumsutvikler Martin Gran (51) og senterleder Tom Bøyesen (71) har alle bursdagsplanene klare, fra torsdag 19. oktober til og med lørdag 21. oktober skal det feires over hele Re-torvet.

Senteret har gått fra å sysselsette noe over 100 ansatte med stort og smått av stillingsprosenter, til nå å sysselsette over 300.

Historien, utviklinga og planene framover kan du lese mer om i papiravisa – last ned gratis.

175 flyktninger til Re-mottak

Flyktningstrømmen fra krigen i Ukraina bare øker og øker, og her i Re skal Sana mottak, avdeling Tønsberg, ta i mot 175 ukrainske flyktninger på gamle Re sjukehjem.

Les mer om mottaket i Våle og drifta der i denne papiravisa, der lokalavisa referer det som ble informert på et infomøte på Våle samfunnshus.

Der måtte mottaket tåle kritikk for dårlig info rundt mottaket.

– Hvorfor virker dette til å være så hysj-hysj?

– Mange blir forelska i Re

Anastasiia Smyk (38) fra Ukraina er en viktig ressurs for de ukrainske flyktningene. Hun takker på deres vegne for hvordan de blir tatt i mot her i bygda vår. For mange vil hjelpe, bare de veit hvordan de kan hjelpe.

Hun kom til Norge som aupair for tolv år siden og flytta for to år siden til en gård i Re sammen med kjæresten sin. – Det er mange som blir forelska i Re.

– Det har jeg blitt, også. Jeg kommer fra landsbygda i Ukraina, og føler meg hjemme her. Det er så snille og gode mennesker her.

– Så tusen, tusen takk, skal jeg hilse og si.

Skolefest, skolehage og ny leikeplass

Du kan lese om Re-gutten Thomas Jacobsen Amdal (26) som er suveren norgesmester i en actionfylt sport, og Jeanette Hegg Duestad (21) har tatt sin andre kongepokal.

Solerød skole feirer at de er over hundre elever, Bjerkely skole lager skolehage, og det var snorklipp for ny leikeplass i Bergsåsen.

Foreningene har planene klare for høst og vinter, så det blir trivelig gjennom den mørke årstida, også – les om det i papiravisa.

Blant annet inviterer Våle sanitetsforening alle hjemmeboende pensjonister til middag og underholdning – helt gratis.

Godt lokalt lesestoff

Re motorklubb arrangerte tidligere i høst Arild Johannesens minneløp, det ble stor suksess i høstsola med rundt 70 entusiastbiler på flotte Re-veier.

Du kan lese om Jan Strange (65) har hatt lastebil som jobb og hobby hele livet, nå har han bygd seg en bobil av en god, gammel veteranlastebil.

Pluss mye, mye, mye mer godt lokalt lesestoff – avisa finner du overalt i Re og avisa kan lastes ned og leses gratis her.

