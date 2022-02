Enda en vinterkveld med nordlys over Re

Så kom nordlyset på besøk enda en kveld denne vinteren, denne gangen fra rundt klokka 20.00 og utover torsdagskvelden 10. februar 2022.

To kvelder med nordlys over Re på en og samme vinter. Sjekk alle leserbildene fra forrige gang nordlyset skinte kledelig grønt over Re.

Øverst i denne saken ser du et av bildene vi har fått av nordlyset i går kveld, tatt på Revetal av Amina Poosz.

Sjelden fenomen – to ganger på en og samme vinter

Forrige gang ReAvisa skreiv om nordlys over Re, før det skjedde tidligere denne vinteren, var for sju år siden. Da tok den verdensanerkjente naturfotografen Arnt Mollan fra Ramnes flere fantastiske bilder av nordlyset over Re.

Nordlys er et sjeldent fenomen så langt sør i landet som her i Re, men det har altså nå dukka opp hele to ganger på en og samme vinter.

Send gjerne inn dine bilder av nordlyset til Tips@ReAvisa.no eller post bilder i kommentarfeltet på ReAvisas Facebook-side.