Leserinnlegg: Hvordan ønsker DU at din hverdag og ditt arbeidsliv skal være?

Nå kan DU være med å bestemme hvem som skal være din arbeidsgiver i kommunen, og på fylkestinget – Ikke glem å stemme – bruk stemmeretten!, oppfordrer Carol Nyland Rasmussen i Valgkampgruppa, Fagforbundet Vestfold og Telemark.

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Vi står i noen tøffe økonomiske tider. Det er viktigere enn noen gang å vite at vi har en trygg arbeidsplass og en forutsigbar hverdag. Derfor er vi i Fagforbundet opptatt av at alle bruker stemmeretten.

For at vi skal være trygge på at vi blir godt ivaretatt blant annet med god omsorg og pleie når vi blir eldre må bemanninga styrkes. Hele, faste stillinger må være regelen og ikke unntaket.

Det vil igjen bidra til at vi kan bli ivaretatt av fagfolk som har tid til oss. Vi har mange yrkesgrupper innenfor helse og omsorg, og god arbeidsfordeling mellom de ulike yrkesgruppene er et must for at helsevesenet og velferds Norge skal gå rundt.

Vi vil ha politikere som tar kampen om deltid, fordi:

Vi mangler fagfolk i helsevesenet.

De ansatte skal ha ei lønn å leve av som sikrer en trygg hverdag for seg og sin familie, og som igjen gir en pensjon å leve av når den tid kommer.

Ansatte fortjener et godt arbeidsmiljø, og det gir oss en trygghet i å vite hvem du skal dele vakter med.

Brukerne av velferds Norge, altså barn, unge og eldre skal ha forutsigbarhet, og med det kunne kjenne igjen de som kommer for å hjelpe oss i hverdagen.

Vi vil ha velferdstjenester som eies og drives av fellesskapet, og som styrker kompetansen og medbestemmelsen til de ansatte.

Vi vil ikke at de ansatte skal ha dårligere lønn, arbeids- og pensjonsvilkår på bekostning av private, kommersielle selskaper der de private eierne tar ut store gevinster til seg sjøl.

Tida er kommet, og allerede nå har du muligheten til å forhåndsstemme ved årets kommune- og fylkestingsvalg. Dette handler om hvem som bestemmer i din kommune og i ditt fylke.

Hvordan ønsker DU at din hverdag og ditt arbeidsliv skal være? Bruk stemmeretten din for hele laget. Stem på bedre eldreomsorg, for hele, faste stillinger og mot privatisering!

Carol Nyland Rasmussen,

Valgkampgruppa, Fagforbundet Vestfold og Telemark

Les den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.