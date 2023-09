– Vi vil jobbe hardt mot både brua og bomringen

Fredag aksjonerte Folkeaksjonen mot fastlandsforbindelsen – den nye. Appellantene lova å jobbe imot den vedtatte løsninga.

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

Sjøl om løsninga er vedtatt i Tønsberg kommunestyre, må det flere runder til før prosjektet kan realiseres. Og ved hver eneste anledning, vil partiene som flagger sin motstand til Smørberg – Ramberg-løsninga stikke kjepper i hjula for at vedtaket blir noe av.

På Revetal-aksjonen møtte det opp appellanter fra partiene MDG, SV og Rødt.

– Dobbelt urettferdig

– Det er dobbelt urettferdig at folk i Re skal måtte betale for en klimafiendtlig bru de sjelden kommer til å bruke. Vi er imot et klimafiendtlig bruprosjekt som også bygger ned matjord.

– Jeg kommer til å jobbe hardt mot både brua og bomringen, sa Christina Grefsrud-Halvorsen, SVs ordførerkandidat, i sin appell utafor Re-torvet.

– Det finnes et annet alternativ som er mye rimeligere og mye mer miljøvennlig, og det er parallellbro.

