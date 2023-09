– Ja, bru-løsninga vil få konsekvenser for Re og Revetal – men kanskje ikke av det negative slaget?

– Hvordan kan SP være med på å bygge ned 75 dekar matjord?, spurte Folkeaksjonen mot fastlandsforbindelsen i ReAvisa. Steinar Solum (SP), varaordfører i Tønsberg kommune, svarer gjerne:

Tønsberg Senterparti har gjennom flere perioder gått til valg på parallellbru-alternativet for ny fastlandsforbindelse – akkurat som Folkeaksjonen mot fastlandsforbindelsen ønsker seg, forteller Steinar Solum (SP).

Men det var før. For betingelsene for de forskjellige bru-løsningene har endra seg veldig.

Nye bru-betingelser

– Da Fylkeskommunens bidrag på 545 millioner kroner ble bindi opp til bare Smørberg – Ramberg-løsninga, samt at prosjekteringskostnadene på cirka 200 millioner kroner må tilbakebetales, var ingenting eller denne løsninga de eneste alternativene.

Da måtte bli Smørberg – Ramberg-løsninga. Også for Senterpartiet.

SP-Steinar reagerer også på matjord-kritikken.

Dyrka mark må ofres – uansett

– Vi får kritikk for at dyrka mark vil bli bygd ned med dagens løsning. Fakta er at det med parallellbru-alternativet ville medføre større beslag av dyrka mark med 4-felts vei fra Kjelle til Sem og 4-felts vei fra Kjelle til Gulli.

– Dette er jo den løsninga MDG, SV og Rødt fortsatt tror er mulig å gjennomføre. Parallellbru-alternativet vil nok heller ikke løse den store trafikkbelastninga gjennom sentrum.

– Overnevnte partier vil samtidig redusere framkommeligheten i sentrum og redusere parkeringsplasser.

Flere vil handle på Revetal?

Én ting sier Steinar Solum (SP) seg enig med Folkeaksjonen og partiene som er i mot den nye fastlandsforbindelsen i, som aksjonerte sist fredag utafor Re-torvet – og det er at det vil få konsekvenser for Re og Revetal.

Men kanskje ikke av det negative slaget? – Vi kan være enige om at Ramberg – Smørberg-løsninga vil få konsekvenser for Revetal:

– Flere fra Nøtterøy vil nok velge å handle på Revetal, når de slipper å kjøre gjennom bysentrum.

