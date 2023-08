Leserinnlegg: «Missing link» i Tønsberg

Sommeren er på hell og de fleste har vært ute og reist, kort eller langt. Mange har valgt å reise kollektivt, og det gleder oss i SV. Men noen strekninger byr på unødvendige utfordringer for de reisende, skriver Linn Schistad i dette leserinnlegget.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

I sommer har både Tønsberg og Drammen stasjon vært stengt for togtrafikk på grunn av ombygging av stasjonene. Ekspressbussene har for mange vært et naturlig valg når de skal til og fra Tønsberg, for å slippe å bytte fra tog til buss og tilbake igjen.

Vy kjører både togene på Vestfoldbanen og ekspressbusser mellom Oslo og Sørlandet. Bussen er et godt alternativ når en skal reise til stedene langs E18, i Vestfold og Telemark.

Sem-Aulerød er et sentralt stoppested for ekspressbussene for passasjerer som enten skal til indre eller ytre del av kommunen vår. Men her mangler noe vesentlig. Ingen av fylkeskommunens busser sørger for å bringe reisende fra stoppestedet og inn til Tønsberg sentrum, for å komme seg på buss videre.

Det er kun en buss, nr 121, som går Tønsberg – Revetal – Hof, som går forbi over brua rett ved siden av, men den stopper ikke innom pendlerparkeringa og har alt for sjeldent avganger. I fellesferien er det ingen avganger.

Til sammenlikning har både Foksrød i Sandefjord og Skjelsvik i Porsgrunn korrespondanse videre fra ekspressbussene til lokale bussruter, noe som gjør det mye lettere å reise kollektivt helt fram.

Fortvilte reisende leter etter informasjon om hvordan de skal komme seg videre fra holdeplassen på Sem – Aulerød og inn til Tønsberg. Her må du nemlig gå et kvarter til nærmeste stoppested til bussen som kommer gjennom Sem sentrum, eller være så heldig å komme deg ut på Ramnesveien når bussen en sjelden gang passerer.

To ganger har jeg tatt med fremmede i bilen inn til sentrum når jeg har henta familiemedlemmer som har kommet med ekspressbussen, fordi de ikke har kommet seg videre fra Sem-Aulerød.

Et forslag til fylkeskommunen, er at bussene som kjører gjennom Sem sentrum, kjører innom Sem – Aulerød to ganger i timen slik at de kan ta med passasjerer til og fra. Eller har VKT andre forslag?

Tønsberg og Vestfold SV jobber for et bedre og billigere busstilbud i byen vår og fylket vårt. At det ikke er satt opp lokale bussruter som kan ta med passasjerer fra ekspressbussene langs E18, er overraskende og skuffende.

Vår førstekandidat til fylkestinget i Vestfold, Lisa Winther, mener vi peker på et viktig problem. Folk som velger kollektivt skal oppleve transporten som et godt alternativ til bilen, da kan vi ikke la folk stå å klø seg i hodet når de går av bussen på et stopp.

Dette vil vi gjøre noe med så fort vi er i gang med politikk etter valget, lover hun. Gode kollektivtilbud er et redskap for å få ned biltrafikken, og utslipp av CO2 og svevestøv.

Linn Schistad,

3. kandidat Tønsberg SV

