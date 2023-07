Revetaldagene er i gang: – Full fart hele helga lang

I dag går startskuddet for årets Revetaldager, der blant annet Modellers rigger i stand en racerbane på Revetal.

Dette kunne du lese først i Sommermagasinet – last ned gratis.

Det skjer på en splitter ny «bakgårdsfest», forteller Geir Widerøe, daglig leder hos Modellers Revetal, som sammen med sine gode naboer i på denne kanten av Re-torvet flytter deler av butikkene ut.

Klesbutikken Vane kjører masse tilbud både inne og ute, Re hårstudio vil gjøre det samme, Revetal dyreklinikk får leverandørbesøk, og Jernia rett over gata får besøk av Bosch roadshow.

Radiostyrt fart og spenning

– Så sant det ikke styrtregner blir det «bakgårdsfest» med alle oss som holder til her ute, og dette er en start på noe vi håper kan bli en tradisjon, forteller Randi Hansen på Vane.

– Vi har god plass på utsida her, så vi rigger opp noen telt og et lite utemarked – og det blir moro med racerbane på Revetal, da!

Geir på Modellers kan i tillegg til radiostyrt fart og spenning lokke med gratis vafler og kaffe.

Oppdag hele Revetal

På den andre kanten av Revetal blir også Revetaldagene markert, forteller Christel Lilleby på vegne av de næringsdrivende i Næringsbygget, lengst nordvest på Revetal. Her blir det tilbud ved bestilling av behandlinger med mer, denne markedshelga.

På Næringsbygget er det mange tilbud for kropp og helse kanskje mange ikke veit så godt om. Da kan det være en fin anledning å stikke bortom under Revetaldagene.

Det er litt over et halvt år siden Christel starta opp Klinikk Revetal, og hun har planer om å utvide til høsten.

Fiskedam for små og store

Midt i smørøyet, på Re-torvet, blir det liv og røre hele langhelga lang, med masse gode tilbud, boksignering, og produkt- og smaksprøver i kjent Revetaldager-stil. Torsdag klokka 17.00 blir det ballongslipp utafor Hovs med premier på 17.000 kroner, forteller senterleder Tom Bøyesen.

Fiskedammen blir satt opp, som vanlig – men i år både for barn og voksne. Barna vinner som tidligere godteri og leker, mens voksenversjonen har helt andre slags premier. De voksne kan prøve fiskelykken fredag fra klokka 18.00.

Du kan tegne din egen kopp og trykke dine egne T-skjorter hos Norli. Kaffetid selger bakt potet ute, og det blir mange spennende stands.

Tivoli i parken

Blant lag og foreninger som skal vise seg fram, er NMK Tønsberg som har mange aktive motorsportutøvere her i bygda vår. Her kan du få vite mer om fart og spenning med bil – på lovlig vis, uten fare for å miste førerkortet.

Men kanskje aller viktigst, og tradisjonen tro: Det blir tivoli i Revetalparken, alle dager. Hva som ellers skjer når under årets Revetaldager vil bli behørlig annonsert, forteller senterleder Tom Bøyesen.

Revetaldagene fyller bygdebyen vår med liv og røre fra og med torsdag 29. juni og til og med lørdag 1. juli 2023.

Samme helg skjer det mye moro her i Re, det er også Ramnes IF-jubileum og Rockstream-festival.

Dette kunne du lese først Sommermagasinet – last ned gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.