Berit og Gunnar blir blant de første som kan flytte inn: – Vi gleder oss til en enklere hverdag

– Alt er lett tilgjengelig fra Re, vi har alt vi trenger på Revetal, og vi har kort vei til alt, som buss, tog og fly, sier ekteparet som bygde hus i Re i 1988 og nå flytter i leilighet – på Revetal, selvfølgelig.

Gunnar Gundersen (81) bryter på trønderdialekt fortsatt, sjøl om det er lenge siden Berit Rønning (78) fra Lardal klarte å lure han med seg sørover.

– Ja, det var kjærligheten, det, sier Gunnar og smiler godt til Berit. – Jeg fikk lokka han nedover, sier Berit og ler. Sammen etablerte de seg i Re. Og her har de blitt.

Trives helt maks i Re

Ekteparet bygde hus i Harestien i 1988, og her har de trivdes helt maks. Men nå begynner det å bli tungt å ta vare på et helt hus, – vi har tenkt på leilighet en god stund, og selvfølgelig sto Revetal øverst på ønskelista, forteller de til ReAvisa.

De blir noen av de første kjøperne som flytter inn i den splitter nye Revetal terrasse. De skal få nøklene til leiligheten i 4. etasje mot nord i løpet av mai-måned.

– Sjøl om det ikke ser så stort ut, så er dette et svært hus – hvert fall når to etter hvert voksne mennesker skal vedlikeholde det. Det blir mye å holde i orden.

– Det skal bli godt å få alt på ei flate. Vi gleder oss til en enklere hverdag, sier ekteparet og smiler sammen.

– Må ha det lettvint nå, veitu

– Hele prosessen har vært veldig grei, vi får det som vi vil ha det. Det har vært noen forandringer underveis, som for eksempel at vi flytta på ei dør, også bytta vi ut komfyren – vi vil ha pyrolyse-ovn, som er selvrensende.

– Vi må ha det litt lettvint nå, veitu, sier ekteparet som bruker Revetal flittig. Huset i Harestien ble solgt tvert, med visning i helga og «Solgt!» på mandag.

– Det blir kortere vei til kafebesøk og alle bygdebyens gleder, sier de, og gleder seg til å leve det gode bygdebyliv.

– Vi har jo alt vi trenger på Revetal. Og hvis ikke, så er det kort vei til alt annet også – buss, tog og flyplass.

Supervisning førstkommende lørdag

Lørdag 18. mars blir det supervisningsdag på Revetal terrasse, fra klokka 11.00 til 14.00. Revetals foreløpig siste leilighetsbygg har reist seg i Gamleveien 6, og seks leiligheter er fortsatt til salgs av totalt 23 leiligheter.

ReAvisa var med på en rundtur i Revetal terrasse da det sto halvferdig, les mer og se bildene fra omvisninga den gang her – det var en godt lest sak. Sentrumsutvikling og nye bygg i bygdebyen vår fenger.

Supervisning betyr blant annet at de tre første leilighetskjøperne får en ekstra bod eller 50.000 kroner i gavekort på Re-torvet – som ligger tvers ovenfor Revetal terrasse.

Og av alle som skriver seg liste denne lørdagen, blir det trekki ut fem gavekort på 2.000 kroner hver, også på Re-torvet.

Næring på bakkenivå og leiligheter i høyden

– Kanskje du finner ditt nye drømmehjem hos oss? Håper vi ses!, sier meglerne i Eie eiendom Mari-Anne Halvorsen og Matias Wahl Rostad. De kan lokke med mye fint, men aller finest blir den felles takterrassen på toppen av bygget – som har gitt navnet Revetal terrasse.

Her er det solrike og lyse leiligheter, kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer, vannbåren varme i gulv, alle leilighetene får balkong, det er parkeringsplasser og boder i kjelleren, og der det også er et snekkerverksted. I 1. etasje er det et stort selskapsrom.

På bakkeplan blir det næringsarealer ut mot Bispeveien, og oppover i høyden er det leiligheter.

Størrelsene på de seks leilighetene som er igjen er fra 77,8 til 86,6 kvadratmeter.

