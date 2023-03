Jeanette gjorde det igjen – reiser hjem med tre EM-gull

Jeanette Hegg Duestad er historisk med tre EM-gull på tre dager – det siste gullet tok Re-jenta på lagkonkurransen på mesterskapets siste dag: – Ekstra spesielt er det å få ta et EM-gull sammen med disse to fantastiske jentene!

Jeanette Hegg Duestad (24) har dermed tatt EM-gull i 10 meter luftrifle mixed team fredag, 10 meter individuelt lørdag, og 10 meter lagkonkurranse søndag, og er med det historisk – nok en gang.

Helt siden Re-jenta starta sin fantastiske medaljesanking i store mesterskap verden over, har hun poengtert at hun er evig takknemlig for laget hun har rundt seg.

– Takk til verdens beste lag

– Ekstra spesielt er det å få ta et EM-gull sammen med disse to fantastiske jentene! Vi har vært trioen som har fulgt hverandre i tykt og tynt i mange år, og jeg er ufattelig glad i disse to.

På gullaget skjøt foruten Jeanette Hegg Duestad også Jenny Stene og Katrine Lund.

– Takk til verdens beste lag, som gjør dette mulig, sier Jeanette.

Noe liknende har man vel aldri sett

– Dette gullet betyr også at jeg tar mitt tredje EM-gull på tre øvelser på tre dager, her i EM. At dette skjer på 10 meter luftrifle er utrolig stort for meg!

– Norge har vært gode på 50 meter i lang lang tid, men noe liknende i et 10 meter EM har man vel aldri sett.

Norges skytterforbund melder også om det historiske resultatet til Jeanette.

Norge ble beste nasjon

Skytterforbundet konstaterer at Norge ble beste nasjon i medaljestatistikken i årets Europamesterskap der 40 nasjoner har deltatt.

– Dette mesterskapet viser virkelig at vi er på rett spor mot nye mål, sier Jeanette i ei pressemelding fra skytterforbundet.

I finalen leda Norge 15 – 5, før Serbia skjøt seg opp til 15 – 15. Da våkna de tre norske jentene og sikra seieren.

Tre kvoteplasser til OL

Fredag vant Jeanette mixed team med Jon-Hermann Hegg, og lørdag vant hun den individuelle konkurransen. Begge disse øvelsene er på OL-programmet i Paris i 2024. Og så enda en seier i 10 meter lag søndag 12. mars.

Med seieren lørdag sikret Jeanette også Norges tredje kvoteplass i rifleskyting i lekene i Frankrike.

Re-jenta OL-debuterte i Tokyo i 2021, og ble også der historisk.

Det store målet er OL i Paris i 2024.

