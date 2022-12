– Jøss, kan det stemme? Full 4G over Himmelspretten!

Like sikkert som at den første snøen snart kommer, så kommer de første bilene til å ligge i grøfta over Himmelspretten. Men i år slipper de uheldige bilistene å gå gatelangs eller henge i greinene for å få en liten strek og få ringt etter hjelp.

At det tok litt tid før første tipset tikka inn – men da til de grader såpass mange – kan ha med å gjøre at «alle» bare har lagt på eller venta med å slå på tråden når de kjører over Himmelspretten.

Det vil si Kåpeveien mellom Revetal og Undrumsdal – som bare blir kalt «over Himmelspretten» på folkemunne. Her har det alltid blitt brutte telefonsamtaler og vært null kontakt med omverden.

Ei splitter ny mast

For ei ukes tid siden ble ei ny mobilmast tatt i bruk, får ReAvisa bekrefta fra Telenor. Den står en kilometer inn på Sørbyveien fra Kåpekrysset, og der sørger den for dekning i et fram til nå kølsvart område på dekningskartet.

Tipsene begynte å renne inn til lokalavisa i månedsskiftet november-desember: – Full 4G over Himmelspretten!!!

– Har vel aldri vært dekning der noen gang?

Dekker mange adresser

ReAvisa sjekker med Telenor, og får svar: – Det stemmer at dette har vært et område med dårlig eller ingen mobildekning, sier dekningskoordinator i Telenor Pål Lukashaugen – som møter lokalavisa ved den nye masta.

Han finner ikke «Himmelspretten» på kartet naturlig nok, men forteller at masta skal dekke adresser langs Kåpeveien, Sørbyveien og et godt stykke på Bjuneveien.

Han måler mobildekning og får tilbakemelding fra abonnenter at signalet er bra. – Den siste fikk vi tommel opp fra akkurat nå. Det hjalp å tilte litt på masta.

Legger ned kobbernettet

Det er i forbindelse med avviklinga av det hundre år gamle kobbernettet at mobilsignalene må opp og gå – til og med over Himmelspretten, tenk det!

– Kunder som nå mister kobbernettet skal få et godt alternativ, det er det som trigger dette. Det har vi nå sørga for også her.

Masta sender signaler i 4G, men er klargjort for 5G – den oppgraderinga vil skje i første kvartal i 2023.

Flere master på vei

Jobben med å få opp masta starta i sommer, og onsdag 23. november ble den satt i drift. Nå er det faktisk fullt mulig å holde en telefonsamtale over hele Himmelspretten.

Enda ei ny mast til er klar til bruk her i Re, den står på Jarberg. – Der har vi en pågående prosess med grunneiere for å få fram strøm – vi håper det løser seg snart.

– Og da vil dårlig dekning langs Ramnesveien bli langt bedre, forteller dekningskoordinatoren i Telenor til ReAvisa.