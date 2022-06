Re-gutt på sølv-laget til Tønsberg CK: – Som en drøm

Senior-NM i lagtempo landevei gikk av stabelen i Steinkjer sist helg, og det ble NM-sølv til Sondre Peder Kristensen fra Re og resten av Tønsberg-laget.

Sondre Peder Kristensen (20) tar over Re-presentasjonen på Tønsberg CK-laget, der etternavn som Knotten fra Bjune og Sleen fra Fon har bidratt til edelt metall tidligere.

Tønsberg CK sitt sølvlag i senior-NM sist helg besto foruten Re-gutten Sondre Peder Kristensen også av Anton Stensby og Kasper Rolfsen – alle 21 år og studenter.

Trener mye sammen i Re

– Vi drømte om å kjempe om medalje på en god dag, men sølv i et senior-NM på landevei som lag – det er en drøm, forteller Sondre til lokalavisa.

Lillehammer vant med to proffer på laget, så Re-gutten som beskriver seg sjøl som «den glade amatør fra bygda vår» beviste at det går an å henge med i toppen, sammen med sine lagkamerater, begge fra Larvik.

De har trent mye sammen på gamle E18 i Undrumsdal og på Bispeveien gjennom Re, og var rimelig samkjørt som lag, forteller de til ReAvisa.

Lader opp til flere NM-øvelser

Det er et aldri så lite generasjonsskifte på gang, dette er en øvelse som Knotten og Sleen har kjørt for Tønsberg-klubben tidligere. Nå er det Sondre Peder og Larvik-gutta som tar over:

– Målet er å kjempe videre på landeveien framover, det er flere NM-øvelser i vente – også er det Tour Te Fjells på Gol i juli, forteller Sondre.

I en nedoverkjøring var de oppi over 80 km/t, og snitthastigheten var på 47,5 km/t over det 42 km lange løpet.

Les mer om sport i Re.