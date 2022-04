Enda et gull til Re-jenta i Rio: – Sliten og lykkelig

– Nå blir det godt å komme hjem for å hvile litt, sier Jeanette etter en norsk rekordrunde i verdensupen i Rio, Brasil, der Jeanette sikra Norge tre gull.

En allerede historisk norsk verdenscup, der Jeanette sikra Norge to gull på lørdag, avslutta med enda en seier til Norge søndag:

Jeanette Hegg Duestad (23) fra Re vant gullfinalen på 50-meter match mixed team søndag kveld sammen med lagkompis Jon-Hermann Hegg.

– Ei herlig uke

Det er altså etter at Re-jenta tidligere sikra seg et individuelt gull og et lag-gull i Rio – altså totalt tre gull til Jeanette i verdenscupen i Rio i påskehelga.

Med totalt ti pallplasser ble dette en historisk konkurranseuke for skytterlandslaget til Norge. Aldri har norske skyttere levert bedre plasseringer internasjonalt og Jeanette Hegg Duestad ble den store skytteren, skriver Norges Skytterforbund i en pressemelding.

– Jeg er sliten og lykkelig. Dette har vært ei herlig uke sammen med verdens beste kamerater på skytterlandslaget. Nå blir det godt å komme hjem for å hvile og trene igjen, sier Jeanette i pressemeldinga.

Re-jenta er uten tvil verdens beste skytter

– Jeanette er verdens beste skytter for øyeblikket, det er det ingen tvil om. Hun imponerer med sin tekniske gjennomføring, sin vilje til å vinne og sin utholdenhet gjennom en hel konkurranseuke i sterk varme i Brasil, sier sportssjef Tor Idar Aune.

I søndagens finale tok Tsjekkia en klar ledelse før Hegg Duestad og Hegg kom knallhardt tilbake og vant 16 – 12. I bronsefinalen var Jenny Stene og Simon Kolstad Claussen det beste laget i duellen mot Ungarn. Dermed norsk gull og bronse i verdenscup-avslutninga i Rio søndag 17. april 2022.

Både Jeanette Hegg Duestad og lagkamerat Jon-Hermann Hegg er nå ranka som nummer en i verden på OL-øvelsen 50-meter match. I tillegg er de også best i verden på OL-øvelsen 10 meter mixed team etter første- og andreplass i årets to verdenscup-runder.

Re-jenta starta sin fantastiske skytterkarriere på Krakken i Fon. Allerede som 16-åring ble hun stemt fram som Årets idrettsnavn i Re av ReAvisa-leserne.

Sist lokalavisa fulgte henne i konkurranse, var i EM på norsk jord tidligere i våres.

