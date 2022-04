To verdenscup-gull til Re-jenta i Rio: – For en dag!!!

Jeanette Hegg Duestad reiste til Rio ranka som nummer en i verden – og svarte opp med å være best i gullfinale mot tyskere og amerikanere.

– For en dag!!!, skriver Jeanette Hegg Duestad (23) fra Re på sin egen Facebook-side, og det er derfra lokalavisa klipper sitater fra til denne jubelsaken.

Jeanette er nemlig veldig flink til å holde ReAvisa oppdatert fra de store arenaene rundt om i verden, men vår gratulasjon – med noen spørsmål – til henne i Brasil forblir ulest.

Lange og hektiske dager

Ikke så rart: Det er nemlig trøbbel med nett og strøm på verdenscup-arenaen, skriver Jeanette i Facebook-posten: – Lange og hektiske dager med begrenset internett her, så beklager til alle jeg ikke har fått svart, takka osv. Setter utrolig stor pris på alle hilsener, veldig takknemlig.

Før sin finaledag var Jeanette spent på strøm og ugunstige lysforhold: – Arrangøren sliter svært med å få inn nok lys i finalehallen uten at strømmen skal gå her, så herrefinalen ble gjennomført i hakket for mørke forhold.

– Det blir spennende å se om de klarer å få opp mer lys til i morgen.

Andre strake verdenscup-seier

Det ble lys – og det ble gull, til og med to i tallet. I individuell 10-meter luftrifle gikk Jeanette helt til gullfinale mot tyske Anna Janssen, som hun også konkurrerte mot i EM på hjemmebane i Vikingskipet tidligere i våres.

– Går litt trått fra start på kne og liggende, men med solid ståendeskyting klatrer jeg oppover listene, slipper unna eliminering og står igjen i gullmatch.

– Leverer teknisk meget gode enkeltskudd, dette betaler seg i skiva, og jeg vinner gullmatchen 16 – 6, oppsummerer gulljenta sjøl på sin Facebook-side.

– For en drøy måned siden tok jeg min første individuelle verdenscup-seier i Egypt i nettopp denne øvelsen, i dag sikrer jeg min andre strake verdenscup-seier. Utrolig gøy, og svært ydmyk.

Blir bare bedre og bedre

Dagen ble avslutta med jentenes lagkonkurranse 50-meter. – Vi skyter oss også til gullfinale, og møter der USA. I dag klaffa lagfinalen også virkelig godt, og vi skyter hjem en sterk 16 – 4-seier.

– Norge har nå tatt med seg hele åtte medaljer fra denne verdenscupen. Vi trodde det skulle bli hardt å slå rekorden vi satt i Kairo med seks.

Jeanette skriver i Facebook-posten at det ligger utallige timer bak dette, og at det å nå få betalt er stort.

Verdenscupen i Rio avsluttes søndag

Søndag 17. april har rifleskytterne sin siste konkurransedag i Rio: 50-meter mixteam står på planen for Jeanette og de andre norske skytterne.

Re-jenta starta sin fantastiske skytterkarriere på Krakken i Fon. Allerede som 16-åring ble hun stemt fram som Årets idrettsnavn i Re av ReAvisa-leserne.

Sist lokalavisa fulgte henne i konkurranse, var i EM på norsk jord tidligere i våres.

