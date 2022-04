– Laaang ufrivillig konserttørke er endelig over!

Disse gutta legger sjela si i det, når de endelig står på scenen igjen. – Jan har faktisk ikke øvd så mye på en låt siden han lærte seg «I just called to say I love you» på bass i 1984.

Sons of Bane, bestående av lokale gutter fra flere andre band, er et coverband fra Re som spiller festvennlig pop- og rockemusikk fra denne sida av årtusenskiftet.

– Vi spiller låter alle kjenner, men ikke så mange covrer, sa de i en tidligere ReAvisa-sak ikke lenge etter oppstarten.

Mer sugne enn noen gang

Sindre Eia Holtung fronter bandet som vokalist, Hallvard Holtung trakterer tangenter, Jan Gunnar Ringen basser, Fredrik Bertelsen spiller gitar, og Jan Backer slår trommer.

De har holdt det gående i sju år, men ett par år har nå blitt korona-spolert – også for Sons of Bane. Derfor er de mer sugne på å spille for folk enn noen gang.

– Vi har flere nye låter på repertoaret, blant annet en Muse-slager.

Det terpes

– Dette har vi gleda oss til! Laaang ufrivillig konserttørke er over, og ingenting passer bedre enn å markere det med ei skikkelig kule på Revetal.

– Jan har har faktisk ikke øvd så mye på en enkelt låt siden han lærte seg «I just called to say I love you» på bass i 1984, røpes det fra øvingskjelleren i Kleiva.

For nå terpes det på både gamle- og nyinnøvde hits fra denne sida av årtusenskiftet før konserten på Revetal gamle stasjon fredag 8. april.

