Norgesmester fra Re: – Ei kanonbra helg!

Bonden og maskinføreren fra Re tok sats og svevde inn til NM-gull denne helga. Nå sikter han mot Veteran-VM i Zakopane neste vinter.

Jørgen Andvik Moss (36) fra Undrumsdal reiste til Vinstra og veteran-NM i hopp sist helg. Det gikk så bra det bare kunne gå:

Reingen var klart best, både med klasseseier i Menn 31 – 40 år pluss totalseier i hele rennet: – Det har vært ei kanonbra helg!

Hoppinteressen går i arv

Jørgen, som til daglig er bonde på egen gård og drifter og kjører maskiner, har hoppa på ski siden han starta i 8 – 10-årsklassen. – Morfar hoppa litt i gamledager, så der kom nok interessen, forteller den ferske norgesmesteren til ReAvisa.

Etter en satsing som tok han ut av bygda med opptak til Drammen hoppteam, så skigymnas i Trondheim og Trønderhopp, deretter konkurranser i junior-Norgescup og så både junior- og senior elite, la han hoppskia på hylla i 2008.

Det tok ti år før han fant dem fram igjen, med noen få treningshopp i 2018. Så tok det enda noen år før han satte utfor i konkurranse igjen denne sesongen – vi så ham i Rambergrennet tidligere denne vinteren.

Knall comeback

Veteran-NM ble det fjerde rennet etter comebacket, men det har vært mye trening. Med to barn, ei datter og en sønn, som også hopper på ski, er Jørgen tilbake i sporten så til de grader.

Drømmen nå er å hoppe i nye Holmenkollen og nye Granåsen, – siden jeg hoppa mye i de gamle bakkene, så hadde det vært moro å teste ut de nye. Skal jeg få realisert drømmen, så må det vel skje snart – åra går, sier Jørgen og ler.

I sine yngre år hoppa han litt internasjonalt, blant annet i Falun. På sine «eldre dager» sikter han mot internasjonal deltakelse igjen: Veteran-VM.

Ung veteran

Legendariske Zakopane er arena for veteran-VM neste vinter. – Det blir kult. Både individuelt og lag, pluss longest standing-konkurransen i storbakken 135-meter – det er visst show, har jeg skjønt på dem som har vært med tidligere.

I hoppsporten er du veteran fra fylte 31 år, og Jørgen konkurrerer i den yngste veteranklassen. Du kan henge med så lenge du vil, den eldste aktive per i dag er 77 år.

Jørgen er klar for å satse videre i veteranklassen og å følge opp to barn som er like glade i hoppsporten – som går i arv, generasjon etter generasjon.

