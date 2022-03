Nytt gull til Jeanette – nå topper Norge statistikken

Medaljefangsten i verdenscupen i Kairo fortsetter for Re-jenta med et nytt gull i dag, og lagvenninnen tok bronse. Det gjør at Norge troner øverst på medaljestatistikken i verdenscupen i Kairo.

– Jeanette Hegg Duestad (22) vant finalen på OL-øvelsen 50 meter match i World Cup Kairo, og fikk følge av lagvenninnen Jenny Stene på tredjeplass.

Det forteller Tor Idar Aune, sportssjef i Norges skytterforbund, i en pressemelding til ReAvisa lørdag 5. mars. Dermed fortsetter Re-jenta der hun slapp etter sitt første Kario-gull tidligere i uka.

– Meget intens finale

– I en dramatisk finale var Jeanettes lagvenninne Jenny Stene med i kampen om seieren helt til sitt siste skudd. Hun måtte likevel se italienske Sofia Ceccarello og Jeanette gjøre opp om seieren i den siste duellen av finalen.

– Og akkurat som Jeanette vant over nettopp Ceccarello i tilsvarende duell på 10 meter mixed team, ble det norsk seier også denne gang:

– Jeanette vant 17 – 13 i en meget intens finale med høyeste kvalitet.

To gull og ett sølv så langt

Dermed har Jeanette Hegg Duestad plukka med seg to gull og ett sølv fra Kairo så langt.

Re-jenta blir bare den andre norske kvinnelige skytter til å vinne en individuell verdenscup-konkurranse: Lindy Hansen var den første i 1994, også hun på 50 meter match.

Det er også like lenge siden Norge hadde to skyttere på pallen samtidig i verdenscupen: Siste gang var Harald Stenvaag og Nils Petter Håkedals dobbeltseier på 50 meter liggende i Milano 1994.

Norge topper medaljestatistikken

– De er fantastiske i dag, rett og slett. Tar kommando fra første skudd og leverer på aller høyeste nivå, sier landslagstrener Espen Berg-Knutsen.

– Nå har vi blitt brukbare finaleskyttere også, det er artig, oppsummerer en landslagstrener i midt oppi et norsk medaljerush.

Norge topper medaljestatistikken i Kairo. Skyting er en stor idrett ute i verden, så dette er stort.

Vi kan se fram til å se Jeanette konkurrere i EM her hjemme i Norge om bare tre uker, i Vikingskipet på Hamar.

