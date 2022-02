MGP-eventyret er over for Eline Noelia: – Dette har vært den største og beste opplevelsen i mitt liv!

Eline Noelia røyk ut av sistesjansen og MGP-eventyret er over – for denne gang. 22-åringen er takknemlig for TV-debuten og ser nå videre framover mot nye låter og gjerne en utenlandssatsing.

Eline Noelia Myreng (22) har gjort en fin figur i årets MGP, der hun var å se på skjermen i den første delfinalen lørdag 15. januar 2022.

Der slo hun først ut den langt ifra ukjente Mira Craig, før hun tapte på målstreken. Men mandag kveld 7. februar fikk hun en ny sjanse, i den første delfinalen av fire sistesjanser.

Sikter mot nye musikalske utfordringer

Nåløyet var trangt, der totalt 12 utslåtte slåss om en finaleplass. Og Eline røyk ut av den første sistesjansen-sendinga. ReAvisa gratulerer med fantastisk innsats, og spør åssen stemninga er dagen derpå:

– Det går så fint! Det har vært stressende å vente tre uker på sistesjansen. Nå veit jeg hva som skjer og kan forholde meg til det.

Nå ser Eline Noelia framover, mot nye musikalske utfordringer.

Bygger karriere stein for stein

– Planen nå er å planlegge neste låtslipp sammen med teamet mitt hos Warner Music Norway. Det blir sinnsykt stas! Gleder meg masse til å gi ut nye låter og bygge en karriere stein for stein.

– MGP var min debut som artist og min debut på TV, men det var bare begynnelsen, sier en positiv og takknemlig sangfugl som også sang gjennom hele oppveksten her i Re.

Eline Noelia forteller at hun har fått mange meldinger, også fra heiagjengen hjemme i Re.

Fått mange fans i utlandet

– Men jeg har nok fått mest fans fra utlandet i løpet av denne MGP-tida. Det er veldig gøy. På insta er det fullt av kommentarer som sier jeg burde vært Norges bidrag.

– Jeg er supertakknemlig for all støtte, og jeg blir inspirert av artister fra utlandet med attitude og mye vokal, så kanskje jeg bør satse litt der etter hvert.

Eline Noelia har merka støtte fra fjern og nær, og surfer videre på gode tilbakemeldinger.

– Den største og beste opplevelsen i mitt liv!

– Det betyr masse at folk har heia meg fram og stemt på meg. Dette har vært den største og beste opplevelsen i mitt liv!

– Så sjøl om jeg gjerne ville stått på scenen neste lørdag er jeg så lykkelig over alt som har skjedd at det går helt fint.

Eline Noelia har tidligere fortalt hvor viktig oppveksten i kulturbygda Re var for henne og musikksatsinga hennes.

Les mer om kultur og musikk i Re.