Denne helga våkner markedsbygda Vivestad til liv igjen, etter akkurat to år i dvale.

Status i Vivestad siden koronaen slo inn over landet vårt i mars 2020 er to avlyste høstmarked og ett avlyst julemarked – før julemarkedet er tilbake denne helga, sammen med et høstmarked utendørs.

– Høstmarked-biten er et lite forsøksprosjekt. Det ble en bra gjeng, også utendørs – sjøl om det har vært noen frafall på grunn av korona. Folk er nok litt forsiktig, akkurat som man jo skal være.

Håper på litt snø

Det forteller høstmarkedssjef Tore Fevang til ReAvisa. Han har ansvar for det som skjer ute, mens julemarkedssjef Corine Dahl har full oversikt over alt som skjer inne. Der var det tidlig fulltegna med stands.

– Vi har kommen i mål, med parkering og alt på stell – og vi regner med storinnrykk søndag. Det er godt med plass her, så det skal gå bra. Kle godt på dere, og munnbind både anbefaler og selger vi.

– Det er deilig – og viktig – å være i gang igjen! Nå bare håper vi værmeldinga slår til, så vi får litt snø i løpet av natta. Ett par centimeter hadde vært koselig, mener Tore.

Inntektene har uteblitt i korona-tida

Kasserer Ragnar Fon forteller om to krevende korona-år for Bygdehuset Sagatun. All inntekt fra markedene går til bygdehuset, men nå har inntektene uteblitt.

I en årrekke har dugnadsgjengen i Vivestad stått for Res største samlingsplass. Spesielt Vivestad høstmarked, med opptil 8.000 besøkende på det meste.

– I løpet av de fjorten åra med høstmarked har det gått rundt 215.000 kroner i overskudd per år, forteller Ragnar til ReAvisa.

Tapt nærmere en halv mill

Ganger vi det med to, og legger til bortfall på 30.000 – 40.000 kroner for et avlyst julemarked, så nærmer det seg en halv million mindre til bruk på bygdehuset. I tillegg kommer to perioder bingo-stengt.

– Samtidig løper de faste utgiftene til strøm, forsikring – alt sammen. Det er klart vi merker det, understreker Ragnar i prat med ReAvisa.

Julemarkedet ble for første gang arrangert for 33 år siden, og høstmarkedet for femten år siden. Denne helgas kombinerte høst- og julemarked fortsetter søndag, fra klokka 11.00 til 17.00 – og ellers skjer dette her i Re denne helga.

