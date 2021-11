– Visste ikke at vi kan lage så mye forskjellig av potet!

Små barnesinn oppdaga store ting om potet, da bygdekvinnene inviterte til potetdag.

Poteter kan brukes til så mangt, det fikk elever fra Ramnes skole erfare på gårdsbesøk hos Ramnes søndre – i regi av Ramnes bygdekvinnelag.

Lucas (9), Lukas (9) og Tia Sophie (9) var ganske så overrumpla over hvor mye de kunne lage av potet. – Og enda kan vi lage enda mer!

Tradisjonsmatskolen

Ramnes bygdekvinnelag er med på et prosjekt som heter “Tradisjonsmatskolen”, og i den anledning inviterte de først fjerdeklassingene til Ramnes søndre gård, deretter tredjeklassingene.

Der fikk bygdekvinner og barneskole-elever låne utstyr og rom, der det ble laga potetlomper og grønnsakssuppe. Elevene fikk også smake på potetchips, noe som falt i smak.

Etterpå var det selvfølgelig en populær runde på gården for å se og kose med alle dyra på gården.

– Potet er best!

Lucas (9), Lukas (9) og Tia Sophie (9) likte kanskje best å lage lomper, og da ReAvisa snakka med dem hadde de ikke store tida til overs – for lompene skulle straks legges rundt nygrillede pølser og spises.

– Vi visste ikke at vi kunne lage så mye forskjellig av potet. Men vi visste at potet er best!

– Hvorfor er potet best, da?

– Fordi det er bare best, vel!

