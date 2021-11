Nå er det en hjertestarter i Revetalhallen

På hjertestarterdagen delte Re Røde Kors ut en gratis hjertestarter som skal henge i Revetalhallen, etter forslag fra ReAvisa-leserne.

Dette kunne du lese først i ReAvisa på papir november 2021.

For to år siden ga Re Røde Kors en hjertestarter til Revetal bibliotek, som henger ved inngangsdøra til biblioteket.

I år ville de dele ut enda en hjertestarter, og den skal henge i Revetalhallen.

ReAvisa-leserne kom med forslag

Birger D. Aune, leder av Re Røde Kors, overrakte hjertestarteren til vaktmester Kurt Schjølberg, som vil være ansvarlig for drift av hjertestarteren i hallen. Og det skjedde på selveste hjertestarterdagen, 16. oktober.

Re Røde Kors spurte om forslag til hvor hjertestarteren burde bli montert i ReAvisa, og etter flere forslag fra folk i bygda bestemte Re Røde Kors seg for å gi hjertestarteren til Revetalhallen.

De hadde satt noen kriterier som de synes hallen oppfyller godt:

Tilgjengelighet teller mest

– Hjertestarteren vil nå være tilgjengelig for mange, og i store deler av døgnet. Hallen ligger jo veldig sentralt og det er både, skole, barnehage og byggefelt som ligger rett ved, sier Birger.

Hjertestarteren skal henge innenfor resepsjonen, og skal være tilgjengelig for alle. – Hvis resepsjonen er låst, må man bryte opp glassdøra.

– Det vil være merka flere steder i hallen at det finnes en hjertestarter og hvor den er plassert.

Jobber for et trygt lokalsamfunn

– Er det noe som skjer, så skal man vite at det finnes en hjertestarter her. Den skal rett og slett bidra til et trygt og godt lokalsamfunn. Hjertestartere har vært med på å redde mange liv.

Birger forteller at en av bakgrunnene for hjertestarteren er pengene som kommer fra pantelotteriet. Når folk i bygda trykker på pantelotteri når de panter i lokalbutikkene, så går det rett til Re Røde Kors.

– Det er nettopp det som gjør at vi kan dele ut hjertestarterne.

Tradisjon

Birger skryter av bygda vår. – Den er jo kjent for å hjelpe hverandre, og her er folk veldig flinke til å trykke på pantelotteriet.

Utdelingen av hjertestartere, etter forslag fra ReAvisa-leserne, kan gjerne bli en tradisjon, melder Re Røde Kors.

Så det er bare å følge med før en ny hjertestarter-dag i 2022.

Les mer om Re Røde Kors.