Ikke gyldig førerkort og falske kjennemerker

Det var flere ting å sette fingeren på for lovens lange arm, da de kontrollerte en bobil på Revetal i kveld.

Flere tipser lokalavisa om en politipatrulje som aksjonerer mot en bobil inne på parkeringsplassen til Circle K på Revetal.

Det skjer onsdag kveld 1. september 2021, og bobilen ble først stoppa klokka 17.40.

Langvarig politiaksjon

Politiet på stedet har ikke tid til å svare når lokalavisas utsendte spør om hva som skjer. Flere politifolk ble på stedet en times tid, og de viser til politiets operasjonssentral.

Der svarer operasjonsleder Arild Alfheim at bobilen var påsatt falske kjennemerker og at sjåføren ikke innehar gyldig førerkort for bobilen.

– Politiet er opptatt med undersøkelser på stedet.

