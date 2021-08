Pangstart for Ivrig-jenta: – Kanskje litt overtenning?

Suveren åpning på supersprinten ble til en sterk andreplass til slutt for Gro Njølstad Randby – og beste norske. – Veldig moro og inspirerende for resten av sesongen.

Den store skifestivalen Blink gikk av stabelen ved Sandnes sist helg, 5. – 8. august 2021. Ei IL Ivrig-jente kjempa helt i toppen – nok en gang.

Og aller best gikk det i supersprinten, der skiskytteren som representerer Re-klubben ble beste norske i junior kvinner-klassen.

Suveren start

– Kanonstart!, var NRK-kommentatorenes attest etter første skyting, der Gro Njølstad Randby (19) hadde feilfri skyting og en nesten femten sekunders ledelse.

Dette var denne sesongens aller første konkurranse, og det flomma kanskje en god del oppdemma konkurranselyst opp til overflaten da startskuddet gikk?

– Ja, det kan nok godt hende! Jeg har jo alltid lyst til å vinne, og var kanskje litt vel ivrig, sier Gro og ler når ReAvisa ringer for å oppsummere helga.

– Kanskje litt overtenning? Men det er viktig å trene på det også, det å lede såpass klart ut fra start, sier Ivrig-jenta som er glad for all erfaring.

Veldig gøy

For Gro visste godt at det kom mange gode halsende bak henne. Spesielt de franske jentene. Og det var ei fransk jente som tok over ledelsen, etter noen bomskudd på de tre neste skytingene.

– Det var veldig gøy med en pangstart, så ble det litt stang ut – men jeg er veldig fornøyd med andreplassen, sier Gro om sin beste plassering i årets Blinkfestival.

Den åpna med Lysebotn opp torsdag. – Jeg hadde aldri gått det rennet før, så jeg var veldig spent, forteller Gro som tok en supersterk tredjeplass i juniorklassen.

På prologen før supersprinten tok Gro fjerdeplassen. Skifestivalen ble avslutta med en sjuendeplass i siste øvelse av totalt fire.

Inspirerende for resten av sesongen

Dette var første konkurranse denne sesongen. Seinere i høst er det rulleski-NM.

Men dette blir bare noe i tillegg til den egentlige satsinga, som er skiskyting på snø.

– Det er ikke dette jeg prikker inn toppformen til, men det er veldig gøy å henge med og å gjøre det bra – det er både inspirerende for resten av sesongen og det er god trening.

– Spesielt det å kjenne på konkurransen igjen, skyte med puls, alt det der.

IL Ivrig-patriot

Gratulasjonene fra Re-bygda som Husvik-jenta representerer har ikke latt vente på seg etter helga. Hele festivalen ble sendt direkte på NRK TV, og der kan du også se det i opptak.

– Det har tikka inn mange meldinger, ja. Og det er veldig hyggelig at folk følger med og heier. Nå ble det nok ekstra mye oppmerksomhet med skikkelig TV-dekning, det er moro.

IL Ivrig fikk nye minutter i spotlighten, Re-klubben ble nevnt hele veien. Og Ivrig er klubben i skiskyttertalentets hjerte.

– Jeg trives veldig godt i Ivrig og på Bibo, med et bra anlegg og fine folk.

Hardt – og moro!

Det store målet for sesongen er junior-VM i USA i slutten av februar og tre dager inn i mars 2022. Før det må det presteres i Norgescup for å kvalifisere seg dit.

– Det blir hardt – og moro!, forteller Gro om den kommende sesongen. Nå skal 19-åringen konkurrere i klassen for 20 – 22-åringer både nasjonalt og internasjonalt.

– Da er konkurrentene både ett og to år eldre enn meg, sier Gro som blir yngst og utfordrer gjennom den kommende vintersesongen.

– Jeg skal gjøre mitt beste, lover IL Ivrig-jenta.

Stor skifestival

Blinkfestivalen er en norsk skifestival som har blitt arrangert ved Sandnes i 15 år. I normale tider er det titusenvis av tilskuere, men ikke i korona-tid.

Det er konkurranser i skiskyting og langrenn på rulleski der verdenseliten i begge grener deltar.

Også Ole Tafjord Suhrke fra IL Ivrig var med og gjorde det veldig bra i Lysebotn opp med en fjerdeplass i sin aldersklasse.