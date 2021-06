Den lokale golfklubben er skikkelig i slaget: – Halvannen gang så mange medlemmer så langt i år!

Re golfklubb har blitt til hele nye Tønsbergs golfklubb, og nå satses det stort på rekruttering, spesielt mot ungdom som får bli med på gratis kurs i sommer.

Anders-Gustav Holt, leder i klubben, kan fortelle at det ikke bare er navnet som har endra seg fra Re til Tønberg golfklubb: Ny fotballgolf er på plass, to nye golfhull, nye matter og ny driving-range.

Golfbanen på Reine ved Linnestad har aldri vært grønnere, og klubben har tilbud for alle som har lyst til å golfe, både erfarne og nybegynnere.

– Her er alle velkommen!

– Hei, her sier vi hei, er et budskap vi følger her i klubben, forteller Anders-Gustav. – Dette er en klubb der alle er velkomne, liten eller stor, tynn eller tykk, nybegynner eller erfaren.

– Her er ingen noe mer verdt enn noen andre. Det spiller ingen rolle hvilket nivå du er på, eller om du ønsker å konkurrere eller bare trene.

Ved å fylle inn resultater fra når du har spilt tidligere vil en golf-kalkulator kunne regne ut hvor mange slag du maks bør ha.

På denne måten spiller man etter sine egne ferdigheter, så en nybegynner kan også spille mot en av de beste.

Gratis sommerleir for barn og ungdom

– Vi arrangerer også gratis turneringer for alle medlemmer for de som har lyst til det, forteller Anders-Gustav til ReAvisa. Klubben legger godt til rette for at også ungdom skal kunne komme å spille golf.

Golf-sommerleir blir det på Reine fra 28. – til 30. juni for barn i barneskolealder, og 5. – 7. juli for ungdom i ungdomsskolealder. Påmeldingsfristen er 25. juni 2021.

– Vi har femti sett med golfutstyr som de kan få leie gratis, og kurs er også gratis, pluss gratis lunsj og drikke. I tillegg blir det noen overraskelser underveis.

– I tillegg har vi et oppbevaringsrom sånn at de som for eksempel sykler eller kjører moped kan sette golfutstyret der og slippe å måtte ha det med hver gang.

I kiosken kan også alle spillere hver dag få gratis vannflaske, kaffe og vaffel.

Erfaren trener og køllemaker

Golfklubben tilbyr forskjellige kurs for de som ønsker å utvikle seg som golfspiller. En av trenerne i klubben er Svenn Kellner, og han har lært bort golf i over ti år. Han er også greenkeper og køllemaker.

– Køller er som sko, ikke alle har samme størrelse, så da må man gjøre tilpasninger sånn at kølla passer best for svingen din, forklarer den erfarne golferen og køllemakeren.

Tilpassing av køller er et tilbud de tilbyr på Reine for alle gjester. Svenn forteller at det også kan gjøres med golfsettet du allerede har liggende, du trenger ikke å kjøpe et helt nytt sett for å tilpasse det perfekt til deg.

Importert grass fra golfernes Mekka

Re golfbane er den eneste golfbanen i Norge med hole in one-premier på alle hull, kan Anders-Gustav fortelle. Han kan også røpe at de har importert verdens råeste og beste kunstgrass fra Florida, golfens Mekka.

Banene på anlegget er fordelt sånn at noen er til trening, mens andre er til konkurranse. Da ReAvisa tok turen innom golfbanen spilte regjerende klubbmester Torill Holt og dugnadsleder Lars Linnestad sammen mot Kragerø i seriespill for seniorer.

I serien møter de i tillegg til Kragerø også Arendal og Bamble. Oppgjøret mot Kragerø endte uavgjort.

Sommer, sol og golf

Men i golf, kanskje mer enn mange andre idretter, er det viktigste å delta, få seg en tur ut i frisk luft, og oppleve samholdet og spenninga ute på det grønne grasset.

Mer info om sommerens aktiviteter finner du i Idrettskalenderen i ReAvisa