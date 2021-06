Full stopp for fritidsaktiviteter og skoleavslutninger

– Vi gjør dette også utfra et forebyggingsperspektiv. Klarer vi å hindre videre spredning nå, så er det gode muligheter for å få en så normal sommer som mulig. Vi håper inderlig at vi slipper å kansellere sommerskoler og sommeraktiviteter for barn og unge, sier ordføreren.

Det var i en pressemelding tidligere i dag, tirsdag 15. juni 2021, at det ble informert om funnet av delta-varianten av korona-viruset.

Dette er en mer smittsom og potensielt mer farlig variant av korona-viruset.

Særlig økning i smitte blant barn og unge

Kriseledelsen i Tønsberg møttes som følge av funnet, og det anbefales stans i alle organiserte fritidsaktiviteter, og at skoleavslutninger og andre sammenkomster for barn og unge avlyses til og med 20. juni. Unntaket er vitnemålsutdeling som kan foregå kohortvis.

– Delta-smitten er en del av et felles smitteutbrudd i Færder og Tønsberg. Vi veit at mobiliteten mellom de to kommunene er stor, og anbefaler derfor en stans i fritidsaktiviteter og avslutninger for å hindre videre spredning, sier ordfører Anne Rygh Pedersen.

Det har vært en særlig økning i smitte blant barn og unge i Tønsberg den siste tida.

Gjelder fra og med nå

Avgjørelsen er drøfta med Folkehelseinstituttet (FHI).

Anbefalingen trer i kraft straks og varer til og med søndag 20. juni.

Kriseledelsen følger utviklingen nøye i dagene framover, heter det i pressemeldinga etter krisemøtet.

Kommunens anbefaling er som følger:

Det anbefales stans i alle organiserte fritidsaktiviteter i en uke, til og med søndag 20. juni. Dette gjelder også fritidsaktiviteter i andre kommuner.

Skoleavslutninger og andre sammenkomster for barn og unge avlyses til og med 20. juni.

Vitnemålsutdeling som foregår kohortvis tillates

Alle må være flinke med generelle smittevernråd: Hold avstand, vask hender, hold deg hjemme ved symptomer og test deg ved minste mistanke.

Det oppfordres til å laste ned smittestopp-appen.

