Har du stussa på dette? Da er du ikke aleine!

– Vi vil jo at folk skal lure litt og bli nysgjerrig på hva dette er for noe.

Tønsberg kommune arrangerer fra og med i morgen Klimakonferanse, fra 3. til 5. juni. Og i den forbindelse er det blitt laga en klimasti gjennom storkommunen.

– Den består av fem forskjellige installasjoner rundt om, som skal belyse utslipp knytta til konkrete hverdagsvalg vi hver og en tar, forteller Kine Granholt Lundervold, arrangementskoordinator i kultur og idrett i Tønsberg kommune.

Mange har stussa på hva dette er for noe

Kunstprosjektet er leda av Thomas Horne og Eivind Platou, forfatterne av Brageprisvinneren «Den store klimaguiden», og det hele er et samarbeid mellom kunstnerne, kommunen, Brobygger’n og noen lokale bedrifter.

I kveld kom Eivind tilbake til Revetalparken for å legge siste hånd på verket, det vil si skru opp en plakett med info og QR-kode.

Installasjonen ble satt opp på søndag, og mange har stussa på hva dette er for noe.

– Vi vil at folk skal lure litt

– Den har vel stått litt sånn som en hemmelighet her, sier kunstneren bak det hele og smiler lurt. – Vi vil jo at folk skal lure litt og bli nysgjerrig på hva dette er for noe.

Og det skjedde. – Det var en som ikke hadde fått beskjed og lurte på om han måtte rødde bort det her. Heldigvis tok han en telefon før traktor.

For det er en mening bak kleshaugen som henger på noen stolper i Revetalparken.

Kjøper 63 nye plagg hvert eneste år

«Så mye klær kjøper du hvert år: Forbruket vårt av klær, sko og tekstiler setter et stort klimaavtrykk. Hvert eneste år kjøper vi i gjennomsnitt 63 nye plagg! Hva med å kjøpe litt færre, reparere ødelagte klær og gi bort dem du ikke bruker?», står det på plaketten.

Klesstativet er laga av overskuddsklær fra Fretex, dyppa i miljøvennlig epoxy fra Epoxit, og montert på skrapmetall henta hos Vesar.

– Kjempegøy, sier kunstneren om prosessen som er gjort mest på dugnad.

Håper praten begynner å gå – om klima

– Dette er et mulighetsprosjekt: Vi fikk fri tilgang til en enorm arena, det vil si hele nye store Tønsberg kommune, og vi får spille på lekenhet og det å få folk til å lure litt.

– Vi vil ikke komme med en pekefinger, men med info. Dette er fakta, materialisert gjennom installasjoner, forteller Eivind.

– Og kanskje er det til ettertanke. Håpet er at det setter i gang en tankeprosess. Og at praten begynner å gå – om klima.

Målet er å gjøre storkommunen grønnere

– Folk går så fort i skyttergrava når det gjelder klima. Men hvis vi prøver, finner vi alltids noe felles – og kanskje klarer vi å lage en felles plattform for å snakke om klima videre, med disse installasjonene.

Alle installasjonene er merka med en QR-kode – og fra og med i kveld er også installasjonen i Revetalparken det – og via koden kan du lese mer og si din mening.

– Der får du også mulighet til komme med innspill til kommunen – for å gjøre Tønsberg grønnere, forteller arrangementskoordinator Kine.

Les mer om kultur og musikk i Re.