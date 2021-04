Huskestua tar form – sjekk hva du kan bidra med nå

Huskestua-innsamlinga fikk en pangstart, men så har det stoppa litt opp – så nå trenger vi å få litt sving på huskestua igjen!

I mars kom ReAvisa med en oppfordring til våre lesere, der greia er å innrede et rom på Re helsehus i gammel stil – ei huskestue, som skal få minnene på glid.

Og straks etter publisering på nettavisa vår, så kom det mailer etter mailer med tilbud om stort og smått fra mange i bygda vår.

Stoppa litt opp

Så det er allerede gamle skap og et gammelt maleri på plass, pluss en flott eldre salong, med mer.

Men så har det blitt litt stille, forteller kulturkoordinator ved Re helsehus, Gro Arnesdatter Hansen:

– Det har stoppa litt opp med møblering av huskestua, men vi er godt i gang!

Ny sving på huskestua

Nå må vi få sving på huskestua igjen, for det er ikke så mye som gjenstår før det er et fullt møblert rom i gammel stil.

– Det vi fremdeles trenger er, ramser Gro opp i prat med ReAvisa: – Tallerkenhylle, et lite kjøkkenbord med to eller tre stoler, ei gammel gardin til ett kjøkkenvindu og gardiner til to stuevinduer.

– Det hadde også vært fint med noe gammel kjøkkenredskap, duker og nips og tips.

– Og ikke minst et gammelt gulvteppe som kan stå i stil med salongen.

Ta kontakt!

Kontaktpersoner er Re helsehus sine frivillighetskoordinatorer Mathilde Solheim Bjørnebo og Kari Mette Gudbjørsrud, pluss kulturkoordinator Gro.

– Veldig fint å kontakte oss på epost: mathilde.solheim.bjornebo@tonsberg.kommune.no, kari.mette.gudbjorsrud@tonsberg.kommune.no og gro.arnesdatter.hansen@tonsberg.kommune.no.

Fint med Stian@ReAvisa.no i kopifeltet også, så lokalavisa ser hvordan dette braker i vei videre.