Nå er det lov med arrangementer igjen – men bare med deltakere fra egen kommune

Arrangementstoppen er oppheva, men alle arrangement er fortsatt strengt begrensa til bare å samle deltakere fra egen kommune.

Forbudet mot arrangementer som kommunen innførte 23. januar oppheves, og erstattes med et forbud mot arrangementer med deltakere fra andre kommuner enn Tønsberg.

Det er vedtatt i kommunens kriseledelsesmøte i dag.

Vil forhindre spredning av mutert virus

– Vi mener det er nødvendig å sørge for at det ikke blir avholdt arrangementer hvor mange personer samles på tvers av kommunegrenser. Dette gjør vi for å forebygge spredning av det muterte viruset, sier ordfører Anne Rygh Pedersen.

Nasjonal anbefaling er at arrangementer utsettes eller avlyses, og dette gjelder spesielt for arrangementer som samler personer fra flere kommuner.

Helsedirektoratet har også anbefalt Tønsberg kommune om å forby arrangementer som samler deltakere fra flere kommuner.

Gjelder til midten av februar

Forbudet kommer som en forskrift som trer i kraft umiddelbart og gjelder til og med 15. februar 2021. Forskriften er fastsatt av smittevernoverlegen.

Kommunen ber alle som skal gjennomføre arrangementer for over tjue deltakere om å melde ifra til kommunen.

Det kan gjøres på følgende epost: arrangementer@tonsberg.kommune.no.

