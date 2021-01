Forbyr alle arrangement i Tønsberg kommune

Kriseledelsen i Tønsberg kommune har hatt ekstraordinært møte i dag i forbindelse med situasjonen i Oslo og Østre Viken. Der ble det bestemt at alle arrangement må avlyses.

– Vi har bestemt oss for å forby alle arrangementer i kommunen i ei ukes tid, informerer ordfører Anne Rygh Pedersen:

– Vi har eksempler på at arrangementer som det ikke er lov å gjennomføre i Oslo, nå forsøkes flyttes til Tønsberg.

Uoversiktlig situasjon

Hun understreker at dette er et forebyggende tiltak i en situasjon som per i dag er uoversiktlig. Kommuneledelsen jobber nå med å utarbeide en forskrift om forbud mot arrangementer.

På en ekstraordinær pressekonferanse lørdag morgen ble det orientert om tiltak i forhold til smitteutbrudd av den muterte koronavirus-varianten. Dette er de strengeste restriksjonene siden 12. mars i fjor:

– Det er en alvorlig og krevende situasjon. For å stanse spredningen innfører vi strenge tiltak i ti østlandskommuner, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Gjelder fra og med nå

Flere av disse kommunene er ikke langt unna oss i den nye storkommunen, som for eksempel Moss som er en av de ti kommunene.

Det er kommuneoverlegen som fatter vedtaket om å forby arrangementer, informerer Tønsberg kommune i en pressemelding til ReAvisa lørdag 23. januar 2021.

Forbudet gjelder i første omgang ut januar, til og med 31. januar. Og det iverksettes med en gang.

