Skigruppene starta sesongen litt forsiktig denne uka: – Vi har gleda oss helt siden forrige poenglangrenn!

Korona klarer ikke å spolere skigleden i Re, med flotte løyper så snart snøen var her – og nå er skigruppene så smått i gang med langrenn for de minste, også.

I korona-tid ble første poenglangrenn på Bibo bare for klubbens egne medlemmer, og i Bergsåsen var det også en forsiktig start denne uka.

Kanskje blir det fritt fram for alle utover vinteren, det håper ildsjelene i skigruppene på. Det kommer an på korona-restriksjonene til enhver tid.

Debutant på 3 år

Ved start og mål for lysløypa i Bergsåsen finner vi veteranene Arvid Gran og Reidar Skjeggerød. De har stått for lysløyperenn i Ramnes gjennom mange barnekull i bygda.

– Jeg syns det er artig, jeg, sier Arvid med målflagget klart til neste målpassering. Det er ikke få stolte unger han har flagga over målstreken i løpet av snart førti år.

Arvid syns å skimte noen komme borti mørket, og lurer på om det er langrenndebutanten på 3 år, det yngste barnebarnet hans.

Tradisjonen tro

Reidar brenner også for lysløyperenn, og ikke minst flotte skispor rundt om i Ramnes. Han og Arvid kan fortelle at Re-løypene er preppa og klare, med fantastisk besøk sist helg.

– Så er det viktig å holde på denne tradisjonen, au – med lysløyperenn for de minste. Her har vi så langt fjorten unger med i dag, fra 3 år og oppover, forteller ildsjelen i Ramnes løypelag.

Det er stas med nummer på brøstet, nedtelling, og målflagg. Stolte unger legger ut på den rundløypa de velger sjøl, her er det mange traseer i forskjellige lengder å velge blant.

Full fart!

To av deltakerne i Bergsåsen er Ellinor Berven (9) fra Ramnes – som gikk på ski hjemmefra og til lysløyperennet – og Ingrid Bruserød (9) som bor langs Tinghaugveien med Re-løypene rett utafor døra.

– Vi har gleda oss veldig til det blir snø og vi kan gå på ski, forteller jentene. – Det er moro å gå på ski, fordi vi kan velge hvilken fart vi vil.

Men mest moro er det med fort.

Åpen for alle fra egen kommune

Jentene, som også går i klasse sammen på Ramnes skole, forteller at de hver tirsdag har utedag på skolen, der de går på ski eller skøyter nå på vinterstid.

Og nå blir det lysløyperenn hver onsdagskveld framover, så lenge snøen holder. For dette er stas, er 9-åringene helt enige om.

– Alle som deltar må være fra kommunen, ellers er det fritt fram, informerer Reidar Skjeggerød på vegne av Ramnes IF.

Snøen kom altfor seint

På Bibo var det en forsiktig start tirsdag denne uka med klubbens egne aktive – rundt tredve i tallet – på poenglangrenn (ja, det er to forskjellige navn for det samme innad i Re: Lysløyperenn i Ramnes, og poenglangrenn i Våle).

Her var brødreparet Theodor Eia Linnestad (10) og Edvard Eia Linnestad (8) fra Skjeggestadåsen superklare, og mener snøen kom veldig på overtid denne vinteren.

De har gått poenglangrenn mange ganger før, og har gleda seg helt siden sist de gikk poenglangrenn til neste gang. Endelig skjedde det tirsdag denne uka.

– De venter veldig på snøen hver vinter, og er med på alt av skitreninger, poenglangrenn og aktiviteter i normale tider, forteller mamma til ReAvisa mens gutta fyker avgårde.

– Så utrolig gøy med snø!

Uten ski, men med like stor fascinasjon for snø og vinter, har Dagmara (4) gått fra Gjeldstad til Bibo sammen med mamma og pappa for å heie på de som gikk poenglangrenn på Bibo.

– Det er så utrolig gøy med snø!, jubler 4-åringen som ruller seg rundt i snøen mens det føyker snø i lufta.