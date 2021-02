Her kan du se nyttårskonserten til Våle skolekorps

Sist helg var det korpskonsert på samfunnshuset, og som så mye annet i korona-tid måtte også den skje digitalt. Se nyttårskonserten i videoen over!

Siste helga i januar hadde Våle skolekorps øvelser, før en digital nyttårskonsert ble spilt inn på tampen av helga på Våle samfunnshus.

Hele samfunnshuset var i bruk for å kunne spre folk, med forskjellige soner for de forskjellige kohortene.

Korpset har egne korona-vakter

Det var satt opp egne koronavakter for å hjelpe særlig de yngste musikantene med å overholde avstand og smittevern.

For å ha stor nok avstand mellom musikantene mens man spiller, sitter de med halvannen til to meters avstand. Det er bare elever som allerede er nærkontakter som sitter nærmere.

– Alt dette gjør at man kan gjennomføre dette på en smittevernmessig forsvarlig måte, forteller korpsets dirigent Torild Rosenvinge.

Stor avstand, godt samhold

– Men det er ekstremt vanskelig å spille sammen når det blir så store avstander. Korpset var spredt ut over hele den store salen på samfunnshuset, så avstanden mellom ytterpunktene var mer enn ti meter.

– Normalt prøver man å sitte så tett som mulig, og hvis man ser på de profesjonelle orkestrene, så sitter musikerne mye tettere sammen, også nå i korona-tida.

– Da er det lett å forstå at arbeidsforholdene for de unge musikantene er svært utfordrende for tida.

Helt uten publikum, helt uten applaus

I tillegg er publikumsresponsen veldig viktig for alle musikere, i alle aldre: – Det gir masse energi fra publikum i salen. Wiener-filharmonien hadde skaffa seg publikumsrespons og applaus gjennom et digitalt nettverk under årets nyttårskonsert.

– Et lokalt skolekorps har dessverre ikke de samme mulighetene. Nå har korpset gjennomført en konsert helt uten publikum og helt uten applaus.

– Det gir ikke helt den samme gleden, sjøl om vi er svært godt fornøyd med resultatet.

Til stor glede for korpsets «fanklubb»

Med alle de nevnte hindringene, er det lett å gi opp. Men Våle skolekorps er ikke kjent for å gi opp. Korpset prøver å gjøre det beste ut av situasjonen på alle måter.

Digital nyttårskonsert er gjennomført til stor glede for korpsets «fanklubb». Det er moro for de unge musikantene å ha nådd et mål med de stykkene de har jobba med.

Neste mål er Hjertnesfestivalen 13. – 14. mars. Dette vil sannsynligvis bli gjennomført digitalt. Deretter er det vårkonsert, som forhåpentligvis kan gjennomføres med noe publikum i salen.

Smittevernmessig trygt

– Men 17. mai blir det i alle fall. Korpset spilte 17. mai i fjor under strenge korona-restriksjoner, og vi vil klare det igjen – om nødvendig, lover dirigenten.

– For øvrig har det ikke vært lett å rekruttere nye aspiranter dette året. Folk er generelt skeptiske til å melde barna sine på nye aktiviteter for tida.

Men vi kan berolige med at det er mulig å få opplæring på et instrument på en smittevernmessig trygg måte.

Ta gjerne kontakt med kulturskolen hvis du har lyst til å bli med, så får du hjelp der, oppfordrer korpsdirigenten, som også er rektor ved kulturskolen.

