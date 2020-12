Sjekk dette kraftverket på taket av Revetal

Her er det 307 solceller som skal fange grønn energi. Et bidrag til å nå målene for den nye storkommunen, skryter ordføreren.

Første fredag i desember var det offisiell åpning av solcelleanlegget hos Gran VVS på Revetal. Ordføreren klipte snora, til energisk applaus.

På taket er det 307 solcellepaneler med en kapasitet på hele 171,52 KWP, forteller Paal Kjørsvik, leder for ALT+ i Brekkeåsen, som har stått for installasjonen.

Kraftverk på taket

Gran VVS ble for snart fem år siden en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift. Da fortalte Bergljot Woll og Georg Gran at de bare var helt nødt til å ta tak i seg sjøl.

Det var da de var med på bygginga av Re helsehus at gikk det opp et lys, og siden den gang har de hatt en grønn fokus. Nå også med et kraftverk på taket. Og ideen til dette ble til da de var med på å bygge nye Horten videregående skole.

– Stadig bedre teknologi gjør det rimeligere og mer effektivt med egne solcelleanlegg, forteller Paal på vegne av ALT+. Re-firma er et av de ledende på feltet, med stor satsing på grønn energi og totalløsninger innen feltet i flere år allerede.

Stort strøm-innsparingspotensiale

De leverer solcelleanlegg til privatboliger, næringsbygg og større offentlige bygg. – Vi tilpasser solcelleløsningen til bygget, uansett størrelse.

Fordelen du får med ALT+ på laget, er at her får du hele pakka fra start til slutt. Dette har de satsa på fra første dag, og fått en solid erfaring på. – Vi hjelper deg fra den første grublinga – kanskje har du mange spørsmål om hva som går an og ikke hos deg – og helt fram til et komplett anlegg står fiks ferdig.

Dette inkluderer alt fra kartlegging og rådgivning i forkant til oppstart av drift, pluss analyser av lønnsomhet, energiforbruk, beregning av kostnader og installering. Det er også en god del støtteordninger, som ALT-gjengen har god oversikt over.

Spesielt i landbruket, som med fordel også kunne blitt kopiert til å gjelde for næringslivet ellers, forteller Paal i prat med ReAvisa.

Elektriker’n driver ikke bare med strøm lenger

Den lokale elektrikeren driver ikke bare med strøm lenger. Rørleggeren blir også involvert i energiflyten og styringssystemene.

Georg Gran forteller på vegne av Gran VVS at ned mot 15 prosent av jobben på den nye Horten VGS var tradisjonelle rørlegger-oppdrag, og så mye som 85 prosent var nye og grønnere energiløsninger.

I så måte er Horten VGS et godt eksempel på mange måter. Der brukes styringssystemene til å måle av strøm, varme, forbruk og hente inn driftssignaler fra tekniske anlegg som overvåkes. Basert på bruksmønstre kan bygget automatiseres etter behov.

Alt betjenes fra skjermer og brytere på veggene, eller en app på mobilen, forteller Paal. Bare fantasien setter grenser, etter hvert som teknologien blir både bedre og billigere.

Gunstige forhold for solcellepanel i Norge

Når det gjelder solceller i Norge knuses myten om at det ikke er særlig effektivt i dette landet: – Vi har faktisk gunstige solforhold i Norge. For i motsetning til det man kanskje skulle tro, har vi bortimot optimale forhold for produksjon av elektrisitet med solcelleanlegg.

Paal viser til Sintef-tester som har dokumentert at kulde, sammen med reflekterende snø og is, gjør at panelene jobber mer effektivt og mottar rikelig med solstråling.

– Så lenge man holder panelene fri for snø og hvit is, byr den norske vinteren på ypperlige forhold, forteller Paal.

Flere solcelleanlegg i Re

Dette er langt ifra det første anlegget ALT+ installerer her i Re. Stålprofil AS rett på andre sida av Bispeveien for Gran VVS på Revetal har fått installert solceller, pluss mange andre privat- og næringsadresser i Re, pluss flere gårder, deriblant Nedre Bakstevold gård.

Og flere er på gang, for dette er framtida: Grønt og bærekraftig, og besparende. Det poengterte også ordføreren i sin tale før høytidelig snorklipp. Hun viste til ambisiøse mål for nye Tønsberg kommune, som dette er et av mange bidrag til å nå målene.

Vinn-vinn-vinn, rett og slett, er både installatører, vertskap, ordfører og snorklipper Anne Rygh Pedersen, og gjester enig om.

