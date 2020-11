Folkebadet på Revetal er åpent igjen

– Velkommen skal dere være, sier Anders Nygaard, tjenesteleder i idrett og friluftsliv i nye Tønsberg kommune, vel og merke i et begrensa antall og med reglementert avstand.

Tønsberg kommune har åpna opp for publikum i Folkebadet på Revetal etter ei tid med korona-stengt svømmehall, informeres det i en epost til ReAvisa:

Folkebadet er oppe igjen, tirsdager og torsdager fra klokka 17.00 til 20.30.

Begrensa antall i bassenget

For å få til dette i korona-tid, gjelder følgende, forteller tjenestelederen i nye Tønsberg kommune:

– Det kan være maks 25 stykker i bassenget av gangen, hver kan bade inntil en time.

– Husk å hold avstand, spesielt i garderobene.

Prisen er femti kroner for voksne og 35 kroner for barn og unge under 16 år.

