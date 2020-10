Gir en jazzkonsert til bygda og bygdas venner

Menighetsrådet i Vivestad menighet inviterer til jazzkonsert med Magnolia Jazzband søndag 1. november på Bygdehuset Sagatun.

Konserten skulle egentlig ha vært framført i Vivestad kirke, men på grunn av korona-smittevern og krav til avstand, har menighetsrådet valgt å flytte den til Bygdehuset Sagatun.

Dette er på allehelgensdagen, og konserten kan gjerne kombineres med å besøke kirkegården og tenne lys på gravene.

Musikalsk gave til bygda

Menighetsrådet i Vivestad vil gi denne konserten som en gave til bygda og bygdas venner.

Det vil bli anledning til å gi en gave til menighetens arbeid ved utgangen for de som ønsker det.

Det er ikke hvem som helst som kommer på musikalsk besøk: Magnolia Jazzband kan snart feire sitt femtiårsjubileum. Trombonisten Gunnar Gotaas starta det tradisjon-tro jazzorkesteret i 1972. De spiller rotekte «New Orleans Revival Jazz», og er en av våre fremste formidlere for denne typen jazzmusikk.

Bandet er høyt verdsatt av jazzelskere.

Svinger skikkelig i kirkene

Musikkstilen binder sammen tradisjonell jazz, gospel og «rhythm and blues». New Orleans-musikere har alltid kombinert musikalske genre fritt, og dette er et av kjernepunktene i jazzens utvikling.

I kirkene svingte gospelrytmene, og brassbands spilte rytmisk musikk ved begravelser og parader sammen med elementer fra blues og ragtime.

Slik utviklet New Orleans-jazzen seg med sitt helt spesielle «beat».

Mange kjente musikere, som for eksempel King Oliver og Louis Armstrong, kommer fra New Orleans og tidsepoken rundt 1920.

Tette musikalske bånd til New Orleans

Det er fortsatt et musikalsk og kulturelt mangfold i New Orleans, og musikerne i dette orkesteret reiser jevnlig på besøk dit.

Flere av platene de har utgitt er innspilt i New Orleans.

Ved spørsmål om konserten, kontakt leder i Vivestad menighetsråd Inger-Johanne Grelland, telefon 918 40 619, skriver menighetsrådet i Vivestad i en epost til ReAvisa.

