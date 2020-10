Tvinges på flyttefot: – Bare folk finner meg nå, så!

Sjøl om Marit Hvidsten er i full gang igjen med Re fotterapi etter korona-stoppen, får hun fortsatt ikke ta i mot kunder utenfra på Re helsehus. Dermed må det en midlertidig løsning til.

Marit Hvidsten i Re fotterapi har jobba som fotterapeut i snart 16 år, og i alle disse åra har hun jobba for Våle sanitetsforening.

Hun flytta fra Re sjukehjem i Våle til det nye Re helsehus på Revetal da det sto klart, og da ble Fon og Hjerpetjønn sanitetsforeninger også med.

Korona-stopp

Men med korona-stoppen 12. mars ble det stengt på Re helsehus for fotterapi. Det var ikke noe moro:

– Nei, det var en fortvila situasjon. Jeg syns sønn på de som ikke fikk hjelp. Det er de som virkelig har store problemer med beina, og jeg kunne ikke annet enn å gå og tråkke hjemme når alt jeg ville var å hjelpe.

– En sånn «ferie» er ikke jeg særlig ivrig på, altså!

Så smått i gang igjen

20. april fikk Marit lov å starte opp igjen, men da bare med de som bor på Re helsehus. Kunder som bor hjemme får ikke lov til å komme inn på helsehuset.

– Jeg starta å behandle alle på helsehuset. I mai åpnet de opp for besøkende på Re helsehus, men jeg fikk fortsatt ikke ta imot noen kunder utenfra. Jeg fant da ut at jeg måtte finne et sted utenfor Re helsehus hvor jeg kunne ta imot kundene mine.

Etter litt leiting fant Marit ledige lokaler i Gamleveien 1, gamle lensmanskontoret.

Et midlertidig lokale

Her flytta Re fotterapi inn 19. mai, og Marit aner ikke hvor lenge det vil vare. Det kommer an på korona-situasjonen framover.

– Jeg regner med å være tilbake på helsehuset når det er klart for det, sier Marit fra sin nye adresse i Gamleveien 1.

Marit har jobba hele yrkeslivet sitt med mennesker, først som hjelpepleier i 16 år, og nå snart 16 år som fotterapeut.

Samarbeidet med sanitetsforeningene i Re sørger for rimeligere behandling på helsehuset, der foreningene sponser og holder en del utstyr.

– Bare folk finner fram nå, så…

Re fotterapi er områdets eldste aktør innafor sitt felt, med konkurranse fra to ferskere tilbydere: Tove Øygarden på Re-torvet og Tine Bjørkås-Johansen på Brår.

– Vi har snakka sammen, og alle tre mener at det er bruk for oss alle tre. Bare folk finner meg, da, sier Marit og ler godt. På gjerdet er det skrudd opp et skilt, og på veggen henger det en liten logo.

– Flere sier de ikke har fått med seg at jeg har starta opp igjen, men det har jeg altså. Her, på baksida av det gamle lensmannsbygget. Velkommen til gamle og nye kunder!

