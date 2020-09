Sikter høyt ut over rekord-jordene i Re

Sist helg ble stevnet «Slaget på Re» arrangert for femte året på rad. I år som i fjor, bare litt annerledes. Men fortsatt med lengder i verdenstoppen.

For fem år siden kom Tunsberg historiske bueskyttere over jordene i Ramnes. De skulle vise seg å være perfekte for bueskyting:

Det er viktig med god plass når noen av de beste skyter over 500 meter, forteller en av arrangørene Bjørnar Hasle. Tunsberg historiske bueskyttere og Norsk langbuelag sto bak stevnet helga 19 – 20. september.

Via, via kjente kom de i kontakt med vertskapet på Ramnes søndre som gjerne stiller gården til disposisjon.

Verdensmester i langbueskyting

– Akkurat nå er det medvind og gunstig forhold, men det kan fort snu i løpet av dagen forteller Hans-Erik.

– Værforholdene gjør at det er store muligheter for å slå sin egen rekord i dag, sier Bjørnar. Det er satt norsk rekord her i Re, på Ramnesjordene, tidligere.

Mange venter i spenning på spesielt en deltager. Verdensmesteren Ivar Malde (43) hadde meldt at han skulle delta på arrangementet i Re.

– Jeg har ikke vært her før, men syntes det er veldig fint her, er hans attest til lokalavisa. Og da tenker han kanskje mest på forholdene for pil og bue-skyting.

Ivar satte verdensrekord i langbueskyting i Utah, USA, i 2019. Der sendte han pila 566,83 meter av gårde.

Lager både buer og piler sjøl

Verdensrekorden ble satt med en tyrkisk bue han har laga sjøl av naturmaterialer.

Ivar er utdanna arkeolog, og arkeologer har det vært mange av på jordene i Re tidligere – her har vi jo det eldste påviste slagstedet i verden.

Arkeologen forteller at det starta med at han trengte en hobby som var relatert til arkeologi-faget. Og da ble det bueskyting og alt det som hører med.

Nå lager han piler og buer som han selger videre.

To nye verdensrekorder

Da stevnet var ferdig kunne Bjørnar Hasle meddele at det ble ble satt to uoffisielle verdensrekorder: De forskjellige klassene man skyter i fordeles etter styrke på bua, forteller han.

Bjørnar Burdahl satte rekord med 385,8 meter og Eirik Dieserud på 395, 8 meter innenfor sine vektklasser.

Ivar Malde satte ingen ny rekord denne gangen, men skøyt desidert lengst av alle denne helga.

Dermed er det skutt så langt på rekordjordene i Re at det tilsvarer lenger enn lengden til tre verdensrekorder.

Åpent for alle som vil prøve seg

Stevnet var åpent for alle som ville se hvor langt de kunne skyte.

Tidligere år har også Ingunn Skjeggestad stilt med åpen gård og det har vært mange tilskuere. På grunn av korona-situasjonen valgte man i år å ha ett lokka arrangement bare for skyttere.

Ramnes søndre gård er til vanlig en besøksgård med gårdsbutikk som er åpent hverdager og siste helg i hver måned.

På gården har Ingunn noen dyr som vi ikke ser til vanlig: Flere alpakkaer vandrer rundt på beite tett opp mot tunet.

Ingunn forteller at fra slutten av oktober er det mulig å gå på alpakkavandring.

