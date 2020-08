– Det er fint å dele det gården har å by på med andre!

Med hjerte for dyr, natur, bærekraft, kulturarv og mattadisjoner driver vertskapet på Ramnes søndre gården mest mulig likt som de tre forrige generasjonene – på en ny måte. For her er alle velkomne til å dele de gode gårdsopplevelsene.

Dette kunne du først lese i ReAvisa på papir august 2020.

Ramnes søndre gård har tilhørt Skjeggestad-slekta i flere generasjoner. Ingunn (43) og Georg Skjeggestad (45) er den fjerde generasjonen som eier gården etter Georg sin oldefar, bestefar og pappa.

Sammen med sine to barn, Sander Skjeggestad (11) og Tuva Skjeggestad (8), jobber Ingunn og Georg masse på gården. De driver all jorda sjøl: Korn, gress og høy til dyra.

Genuin interesse for dyr, natur og landbruk

Og sjøl med masse dyr, ullarbeid, grønnsakshage, gårdsbutikk, barnebursdager, 4H-aktiviteter og Inn på tunet-tilbud, har de fortsatt ekstra tid til å ta ordentlig godt hånd om gården og de besøkende.

De baker med økologisk steinmalt urkorn, og hver fredag selges det ferske bakerovnsbrød i gårdsbutikken. Der får du også kjøpt kjøtt, egg, honning, kaffe, te, krydder og mye mer. I tillegg får du saueskinn, garn og produkter av egen ull fra sau og alpakka.

– Det som driver oss er den genuine interessen vi har for dyr, natur og landbruk, forteller en alltid smilende engasjert Ingunn. – Det gir oss mye å kunne dele det gården har å by på med andre!

Dyra er terapeuter

De mange dyra på gården er viktig på så mange måter. Her ser vertskapet hver dag hvilken ressurs dyra er for mennesker som besøker gården i ulike sammenhenger.

– Sammen med dyra får vi muligheten til å være påkopla oss sjøl og virkeligheten fullt ut. De gode opplevelsene som deltagerne erfarer sammen med dyra har høy overføringsverdi til mellommenneskelige relasjoner.

– Inn på tunet-tilbudet vårt omfatter dyreassistert aktivitetstilbud, grønnsakshage, vedfyrt bakerovn og ullarbeid, forteller Ingunn.

Mestringsfølelse

Det er i det store og det hele en innholdsrik arena som kan tilpasses til hver enkelt og som møter mange brukergrupper.

Her får de oppleve mestring, de får styrka sjøltillit, motivasjon og et felleskap som fremmer trivsel og glede, forteller Ingunn, som også har erfaring fra helsevesenet.

Alt fra skoleklasser, barnehager, firmaer, institusjoner og private familier bruker gården som besøksgård.

Kverner mel

Ingunn og Georg er veldig glade i norske tradisjoner og kulturarv.

Hvordan ting ble gjort før i tida, og hvordan de samme tingene gjøres nå i dag.

Dette ser vi eksempler på når barna får lov til å prøve å kverne mel.

Det er en av mange populære aktiviteter her til gards.

Påfyll

Det sier seg sjøl at det er mye jobb å bo på en gård med så mange dyr og arrangementer.

– Det er en livsstil for hele familien, og dette likner lite på den vanlige ni til fire-jobben, forteller vertskapet på Ramnes søndre.

Men de angrer ikke på valget, ikke i det hele tatt. Dette er livet – gårdslivet:

– Det gir oss mye. Alt vi driver med gir oss påfyll.

Åpner opp etter korona

Det har vært ganske stille på gården på grunn av korona-situasjonen, og som alle andre har Ramnes søndre gård vært med på dugnaden. Gården har holdt stengt for gjester en god periode.

Men hjula er nå så smått i gang igjen: 4H har begynt å møtes der igjen, det er barnebursdager, og det vil være Åpen besøksgård i helgene framover.

– Så langt har det gått veldig bra. Besøkende er flinke sjøl til å opprettholde avstand, og vi opplever egentlig at det går greit, oppsummerer Ingunn.

Gården kan brukes til så mangt

Faste åpningstider på gården er fredager fra klokka 12.00 til 16.00, og fram til 18.00 er det mulig å hente bestilte varer, pluss fast åpent siste helg i hver måned lørdag fra 12.00 til 16.00, søndag 13.00 til 17.00.

I hverdagene er det Inn på tunet-tilbud og 4H-aktiviteter. Andre eventer kommer i tillegg, året rundt. Og det er mye rart Ramnes søndre gård kan brukes til. Som for eksempel Tunsberg historiske bueskytterlag, som skal holde stevne på Ramnes søndre 19. september:

– Det er faktisk satt norgesrekord på jordet vårt. Kanskje den blir slått i år? Det kommer også en verdensmester i år, forteller vertskapet til ReAvisa.

