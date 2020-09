Idrettslivet i Re starter så smått opp igjen – til helga er det turnering for de minste i Ramneshallen!

Idrettskalenderen i Re er tilbake i ReAvisa, etter en korona-stopp tidligere i år. Nå er det lokale idrettslivet litt i gang igjen:

Idrettskalenderen finner du i ReAvisa på papir september 2020.

Ramnes håndball jubler for å starte opp igjen, etter bråstopp i mars – som som mye annet. Da var forrige håndballsesong på vei inn i siste innspurt.

Nå starter håndballen opp igjen som så mye annet, med mange tilpasninger – og kun for de under tjue år, forteller Silje Eggum på vegne av Ramnes håndball.

Begrensa publikum

Allerede til helga 19. og 20. september er det en mini- og aktivitetsturnering for de minste i Ramneshallen.

Det blir imidlertid ikke som vanlig, for nå må bestemor og bestefar, småsøsken, onkler og tanter bli hjemme.

– Vi ønsker at det kun kommer en voksen per spiller. Det betyr ikke at vi ikke ønsker publikum, men reint logistikkmessig må vi ha kontroll på alle som går ut og inn av hallen.

– Det er viktig at vi alle, både spillere og publikum, tar vår del av dugnaden nå, slik at vi kan ha aktivitet hele sesongen. Vi håper jo også at det snart åpner opp slik at de over tjue år også kan få spille håndball.

Fotballen triller igjen

I den lokale fotballen har alle lag starta opp treninger, forteller Re FK-leder Mona Frellumstad til ReAvisa. Sjekk klubbenes nettsider og hør med klubbenes kontaktpersoner for å treningstider.

Damelaget og A-laget har også starta opp treninger med en meters avstand – ingen kamper. Også her er forbeholdt de aldersbestemte laga å spille kamper foreløpig.

I korona-tida fant Re FK mye moro, blant annet triksekonkurransen på sosiale medier og i ReAvisa.

Det meste er i gang igjen i Undrumsdal

IF Hauk er også i gang med en del tilbud igjen, bortsett fra barnetrimmen som fortsatt er satt på vent på grunn av korona-situasjonen.

Ellers er det noen endringer fra tidligere for å få kabalen på Dalheim og fotballbanen der til å gå opp, forteller Hilde Bråten på vegne av Hauk IF:

Fotballaget for de som er født i 2011 og 2012 trener nå onsdager klokka 18.00 – 19.00, 2013 og 2014 trener onsdager klokka 17.00 – 17.45.

Disse tidene er dessverre feil i idrettskalenderen i september-avisa. De over gjelder.

Opprykk til 2. divisjon

Når det gjelder volleyball-sesongen, er fortsatt mye usikkert. Ivrig-jentene har rykka opp til 2. divisjon, og er spent på sesongspillet som enn så lenge er satt på vent.

IL Ivrigs damelag trener mandager fra klokka 18.00 til 20.00 og torsdager fra klokka 19.00 til 21.00 i Vålehallen.

Det er hjemmekamper i Vålehallen på planen, men foreløpig veit vi ikke helt hvordan dette blir.

Smittevernvennlige idrettstilbud

Noen idrettslag holdt koken gjennom korona-tida, med mer smittevernvennlige aktiviteter enn andre – som for eksempel OL Trollo.

Også Re karateklubb kan fortsette nærmest som normalt: Det er trening som vanlig i gymsalen mandag og onsdag klokka 18.00 – 19.00, videregående 19.00 – 20.00.

– Vi følger regler gitt av helsemyndigheter. Garderobe blir ikke tilgjengelig, ta med egen vannflaske, vi har med antibac, informerer Tore Henden på vegne av Re karate.

Sykkelfest på Revetal

Også Re golfklubb har starta opp med friskt mot igjen, med Veien til golf-kurs og gratis medlemskap ut året – mot å tegne medlemskap til neste år.

Re sykkelklubb har også aktiviteter på planen, og det største som skjedde i høst var Tour of Norway for kids på Revetal.

Og de gode gamle idrettsmerkeprøvene går som normalt:

Idrettsmerkeprøver hver mandag og onsdag

– Korona har satt kjepper i hjulene for mange idrettsaktiviteter, men IKKE for idrettsmerkeprøver!, skriver Einar Borgmann til ReAvisa:

– Tar du idrettsmerket tar du utfordringer i både utholdenhet, spenst, styrke, hurtighet og eget opplegg for å holde deg i form.

– Vi er på plass mandager på Ramnes skole og onsdager på Bibomyra i hele september kl 18.00. Tar du utfordringene, mange har gjort det allerede!

Kort om smittevernets «gylne treenighet»:

1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme

2. God hånd- og hostehygiene

3. Hold avstand

Kiosken blir stengt hele høsten og vi tar ikke lenger i mot kontanter. Ønsker du å kjøpe billett er det vipps som gjelder. I tillegg innfører vi egne koronavakter. De skal ha oversikt og føre navnelister over alle som er i hallen.

Det blir også 1 meter avstand på tribunen enten du er i familie eller ikke. Det betyr at når 1-meter ikke lenger kan overholdes er det fullt! ​

For spillerne betyr smitteverntiltakene nesten det samme som før. De skal imidlertid ikke ha sidebytte og det må være en meter mellom spillerne på innbytterbenken. Spillere, lagledere og dommerne får heller ikke håndhilse på hverandre. Vi oppfordrer alle spillere til å komme ferdig skiftet til hallen og dusje hjemme etterpå.

Kilde: Ramnes IF håndballgruppe.

Les mer om idrettsmerkeprøver i Re.

Les mer om sport i Re.