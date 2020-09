Sykkelfest i Revetalparken – se bildene!

Det ble sykkelfest i Revetalparken når Tour of Norway for kids kom til Re, for andre året på rad.

Les mer om Re sykkelklubb i ReAvisa-arkivet.

Tour of Norway for kids er åpent for alle mellom 0 – 12 år som har hjelm og noe med hjul. Sykkelrittet for de minste reiser rundt i landet og skaper gode sykkelopplevelser.

Det ble megagod stemning i parken på Revetal når de tok turen innom lørdag 5. september.

Re Sykkelklubb hjelper til

– Detta er et skikkelig ålreit arrangement!, sier en strålende fornøyd Ståle Røhmen, som hjelper til på vegne av Re sykkelklubb.

– Det er mange frivillige i gang, forteller Ståle til ReAvisa. Sykkelfesten ble halvert i år, da det kun var 90 plasser for påmelding på grunn av smitteverntiltak.

– Det er nok mest lokale som deltar, men det hender det kommer noen utafra også.

Et forrykende tempo

«Vi hadde det fantastisk på Revetal i fjor. Selvsagt kommer vi tilbake i år», skriver Tour of Norway for kids på sin Facebook-side.

Klokka 17.00 telte de ned på høyttaleranlegget i parken på Revetal og de minste med trehjulssykkel og støttehjul var i gang.

– Det er hyggelig at vi kan bruke parken på Revetal litt, sier Henning Larsen, en av mange ildsjeler i den lokale sykkelklubben.

Sjekk også saken fra i fjor: – Hvorfor har vi ikke vært her før!?