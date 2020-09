Feirer tjue år som artist – men har ikke ett eneste bilde

– Det hadde jo vært moro å hatt et bilde fra da en var ung og pen, sier Dagfinn og ler – så om noen sitter på bilder fra fest og moro med barpianisten, smell det over til lokalavisa!

Vi tror nok at våre lesere kan hjelpe, for det er neppe noen Re-artist som har spilt for flere feststemte mennesker opp gjennom åra.

Og det er blitt tatt mange bilder, det er bare det at Dagfinn aldri har tenkt tanken om å spørre å få dem.

– Nei, det har jeg ikke vært så flink til, nei…

Nå som tjue år på veien med tangenter og mikrofon skal oppsummeres, hadde det vært stas å samle noen bilder.

Men når ReAvisa spør etter gamle bilder, har ikke Dagfinn svar.

– Nei, det har jeg ikke vært så flink til, nei…

Store jubileumsplaner

ReAvisa var innom Dagfinn Ellingsen (48) i studio på Svinevoll i starten av denne måneden for å lage en sak om barpianisten i september-avisa.

Der kan du lese alt om de store jubileumsplanene han legger denne høsten.

– Jeg har ikke tall på hvor mange tusen jeg har spilt for, sier Dagfinn.

Han er halvt lærer og halvt musiker.

Spilt til fest og fjas i tjue år

Dagfinn har reist landet rundt og spilt til fest og fjas i tjue år. Mye lokalt, men også et godt stykke hjemmefra på alt fra afterski til firmaevent.

Mange i Re husker ham kanskje best som partypianist på Streken og andre utesteder i Tønsberg, Holmestrand og Horten.

Det blir alltid stor stemning når Dagfinn trår te’.

Smell gjerne over hvis du har noen bilder av Dagfinn i sving med synging og spilling ute til Post@ReAvisa.no.

