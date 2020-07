– Dette er julaften og bursdag på en gang!

Med gavepenger fra sanitetsforeningene har barna fått et enda bedre tilbud på Re helsestasjon.

Barnefysioterapeutene i Re søkte sanitetsforeningene i Re om 10.000 kroner til innkjøp av utstyr som gjør tilbudet ved Re helsestasjon enda bedre.

Og svaret var positivt. Som så ofte, når gode formål skal støttes i Re.

Aldri hatt noe tilsvarende

ReAvisa fikk være med på ei økt på mattene med det nye utstyret, og en ivrig Petter (1 1/2) viste sammen med barnefysioterapeut Therese Bue Kompala til det fulle hva dette går ut på.

– Det er bare fantasien som setter grenser for hva vi kan gjøre, forteller en strålende fornøyd barnefysioterapeut.

– Vi har egentlig ikke vært så bortskjemt på utstyr. Og noe tilsvarende dette har vi aldri hatt.

Gaven og utstyret som er kjøpt inn betyr et mer komplett lokalt tilbud ved helsestasjonen.

Petter på halvannet år er her to ganger i uka for å trene opp ballanse, muskler og motorikk.

Hjelper de som virkelig trenger det i bygda vår

Utstyret er like enkelt som det er genialt, kan det se ut som for en utsendt lokalavisjournalist. Forskjellige elementer kan stables og brukes til trening og balanseøvelser i alle tenkelige posisjoner.

Inger Lise Gran, leder i Våle sanitetsforening, er glad for å se at gaven kommer til nytte. Styret gikk for bevilgningen tvert, for de hadde en god anelse om hvor viktig dette er:

– Vi hjelper gjerne de som virkelig trenger det i bygda vår. Så det er veldig fint å få en sånn søknad.

– Men: Jeg synes dette er noe kommunen kunne stått for, skal jeg være helt ærlig.

Fint å hjelpe

Inger Lise skryter av det gode arbeidet som gjøres ved Re helsestasjon, og understreker at det er fint å hjelpe.

Sanitetsforeningen har plass til flere medlemmer, som kan bli med og hjelpe til med å hjelpe. Kanskje er dette viktigere nå, enn noen gang.

Korona-krisa satte en stopper for stands og salg, også for sanitetsforeningene. – Vi har også åpent for reine støttemedlemmer, eller husstandsmedlemmer.

– Det er mange måter å støtte sanitetsforeningene på, minner Inger Lise om.

– Jeg har verdens beste jobb – og nå har den blitt enda bedre!

Halvannet-åringen jobber på og trives med utfordringene barnefysioterapeuten gir ham. De to smiler til hverandre og har en helt spesiell kontakt, det er helt tydelig.

– Jeg har verdens beste jobb, sier Therese, – og nå har den blitt enda bedre! At vi har fått dette utstyret er både julaften og bursdag på en gang.

– Dette betyr i bunn og grunn at vi kan hjelpe barna som kommer hit på en enda bedre måte.

– Vi er bare så takknemlige!

