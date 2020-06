Her spirer og gror en ny bedrift i Re: – Jeg brenner for kortreist og lokalt, så hvorfor ikke snittblomster også?

De fleste blomsterbuketter du kjøper består av langreiste blomster, for importen fra utlandet er dominerende i denne bransjen. Det vil Marthine gjøre noe med, med kortreiste kvalitetsblomster fra Re.

På en liten gård langs Tinghaugveien fra Ramnes til Langevann bor en familie på fem, der de driver med kylling og har leid bort jorda. Det vil si, nå er tre mål av jorda holdt av til egen dyrking.

Her blir det et fargehav av flotte blomster i løpet av sommeren. Det er Marthine Søyland Hoel (38) som har starta opp «Floria Moria» fra og med denne sesongen.

Mye jobb og lange dager

Grønne fingre mangler det ikke på. Marthine har gartnerutdannelse i bånn og en master i plantevitenskap fra Ås på toppen av det.

Kombinert med interesse for foto, estetikk, design og en drøm om å starte opp noe eget, skulle dette være en farbar vei for 38-åringen.

– Jeg har søkt om permisjon fra min faste jobb for å teste dette ut. Jeg veit nok at jeg kommer til å trives, sjøl om det er mye jobb, sier Marthine.

Hun er tidlig på’n hver morgen, og ser etter blomstene langt utpå kveld.

– Det som blir spennende, er å se økonomien i dette.

Her dyrkes det snittblomster, det vil si alt du kan lage buketter av. Nå spirer og gror det mer enn et femtitalls forskjellige blomstertyper på de tre måla.

I tillegg dyrker hun spennende dekorative vekster, som for eksempel prydgresskar av mange farger og slag.

Spirer og gror

Mannen i huset, Svein Inge Søyland Hoel (44), er heltids kyllingbonde. Nå skal også kona Marthine prøve å leve av gården, som er Marthines familiegård.

Det er også etter hvert litt hjelp i de tre sønnene, der eldstemann er 12 år.

På de tre måla Marthine har holdt av til sitt prosjekt spirer og gror det, akkurat som drømmen om å starte for seg sjøl har spira og grodd i mange år.

Her dyrkes det utpå åkeren og i uoppvarma veksthus. Energigjerrig og miljøvennlig.

– Jeg vil drive bærekraftig: Ikkeno’ kjemisk sprøytemiddel, og all gjødsel er fra egen gård, og utgjøre et alternativ til de langveisfarende blomstene som i dag dominerer markedet.

– Jeg brenner for kortreist og lokalt, så hvorfor ikke dyrke også snittblomster her i Re?

Har trua

Marthine kan tilby alt, fra dyrking til dekorasjon.

– Det å kunne ha en hånd på rattet hele veien, fra før det spirer og gror til alt er festpynta og fint, det er ekstra moro.

Hun satser på salg direkte fra gården, hun er i dialog med blomsterforhandlere om salg i butikk, og hun vil selge via egen nettside.

Da kan både blomster og hele buketter og dekorasjoner bestilles.

Hovedsesongen vil være i august og september. Neste år er planen å utvide utvalget av vårblomstrende løk og knoller, slik at blomstringen strekkes fra tidligere på året, fra mai til september.

Den fargerike dreiningen er nytt av året – og også helt nytt på familiegården. Ingen tidligere generasjoner har satsa på det samme.

– Det blir spennende, sier en ivrig odelsjente med grønne fingre. Som håper at lokale snittblomster slår an i Re, som så mye annet lokalprodusert her.

– Jeg har rett og slett trua!

