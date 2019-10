Gull, to sølv og en bronse i Kina: – Helt sinnsykt!

Jeanette Hegg Duestad er akkurat ferdig med siste konkurranse i militær-OL i Kina. Også blant 6.000 deltakere i 23 idretter fra 100 land er Re-jenta blant de aller beste: Hun reiser hjem med fire av fire mulige medaljer.

Sist søndag starta militær-OL i Kina, og det ble lag-sølv til Norge med Jeanette Hegg Duestad (20) fra Fon på laget, bak Ukraina og foran vertsnasjonen Kina.

– Allerede da var vi egentlig fornøyd med å få med oss en medalje hjem, forteller Jeanette til ReAvisa.

Samla de fleste av verdens beste skyttere

– Arrangementet er gigantisk, og sjøl om det er militært mesterskap så har nesten alle land fått samla de beste sivile skytterne, så det er på nivå med verdenscup, anslår den rutinerte skytteren fra Re.

Men det var ikke slutt på medaljefangsten med lag-sølvet: Mandag var det 60 ligg individuelt. Her fikk Jeanette 623,5 og tok hjem gullet, foran lagvenninne fra søndagen, Katrine Lund – så her ble det dobbelt norsk.

– En sinnsyk dag, forteller Jeanette, – både for norsk skytesport og for Jeanette sjøl. Men fortsatt var ikke medaljefangsten over:

Enda flere medaljer

Onsdag var det igjen lagkonkurranse, denne gang på 3 x 40, og de norske jentene klarte å hente hjem enda en medalje. – Over all forventning i dette selskapet, forteller de.

– Alle leverer godt og jobber hardt for den medaljen. Det kan kanskje høres ut som om det er enkelt å få disse medaljene, men i et av verdens største arrangementer med verdens beste skyttere på start så er dette helt sykt!

– En er helt avhengig av at marginene er på sin side, her er det snakk om en millimeter fra eller til på til sammen 120 skudd som kan bety forskjell på medalje og femteplass på null komma niks.

Ny pers i siste konkurranse

– Jeg er helt avhengig av full klaff, for folk skyter vilt godt her, forteller Jeanette før den siste konkurransen som gikk natt til torsdag norsk tid. – Etter tre av tre mulige medaljer så langt, så kan jeg ikke forvente en til, sa Jeanette i går.

Og torsdag morgen får lokalavisa oppdatering fra Kina: Jeanette skøyt seg til ny personlig rekord og sølv!

– Etter en dårlig åpning på kne med 388, slo jeg tilbake med 400 på ligg og gode 394 på stå! Totalscoren på 1.182 er ny pers, og det holdt til sølv i et veldig sterkt felt.

En herlig gruppe på tur

– Fire av fire mulige medaljer er helt enormt, og jeg kunne ikke vært mer fornøyd: Gull og sølv individuelt. Sølv og bronse på lag. Dette er over all forventning, og en god oppladning mot neste års OL, oppsummerer Jeanette til ReAvisa.

– Kina er ellers supert og vi har det fint! En herlig gruppe på tur og masse flotte folk, hilser Jeanette til hjembygda.

Det store målet er OL i Tokyo i 2020. Jeanette har tidligere vært med på å skaffe Norge en kvoteplass til – totalt to – med fantastisk skyting.

