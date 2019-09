Leserinnlegg: Kjære velger!

Valglistene er til for å brukes, og det er de personene med flest personstemmer som blir deres ombudspersoner, skriver Øyvind Jonassen (H) i dette leserinnlegget:

Vi nærmer oss 9. september med stormskritt. For Tønsberg og Re Høyre sin del betyr det at vi i tillegg til å ha vært på svært mange arenaer, også har besøkt ca 1.500 dører i Re.

Det gir tid til å snakke med velgerne på deres premisser. Vi som blir valgt skal inn i kommunestyret, men ikke minst mange underutvalg der mye politikk formes og hverdagen til enkeltmennesker berøres.

Vi skal være ombudspersoner for innbyggerne, og vi skal være tilgjengelig for de som trenger hjelp med enkeltsaker.

Undertegnede er i ferd med å gå inn den tredje perioden i lokalpolitikken, og jeg finner mye av min motivasjon i de sakene der vi kan hjelpe enkeltmennesker i møtet med byråkratiet.

For mange har det vært avgjørende for deres liv hvilken vei en sak vipper. Blir det JA, eller NEI til bygging? Kan jeg få skille ut den tomten som betyr alt for mine barn som ønsker å ha meg i nærheten i fremtiden?

Politikerne er noen ganger siste utvei for å få hjelp i disse sakene. Når vi får til det søkerne ønsker uten at det har negative konsekvenser for andre, da er jobben som lokalpolitiker givende.

Derfor er det viktig at vi får med mennesker med lokalkunnskap.

Valglistene er til for å brukes, og det er de personene med flest personstemmer som blir deres ombudspersoner.

Tønsberg og Re Høyre har en ambisjon om å få inn fire personer fra Re i det kommende kommunestyret.

Skal vi nå det målet kan det være avgjørende med et kryss ved våre lokale kandidater.

Husk at dere kan krysse på så mange kandidater dere måtte ønske på samme liste.

Jeg vil oppfordre til det samme for de som stemmer andre partier.

Øyvind Jonassen, 2. kandidat Tønsberg og Re Høyre