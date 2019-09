Leserinnlegg: Det er viljen til handling som er nøkkelen til et grønt skifte

Det er nå det gjelder – også i nye Tønsberg kommune, mener Ulf Lund Halvorsen (MDG).

Menneskene er avhengige av naturen og dermed av mangfoldet av ulike livsformer på jorda. Denne erkjennelsen ligger til grunn for De Grønnes politikk.

I jakten på evig vekst har vi forurenset og konsumert oss til farlige klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Det er viljen til handling som er nøkkelen til et grønt skifte, ikke bare fine ord i et valgprogram.

Vi lever i en avgjørende tid for verden, i et land og en kommune med fantastiske muligheter til å gjøre en forskjell. De Grønne vil bruke dette handlingsrommet og gjennomføre et ekte grønt skifte.

Det er nå vi har tid, penger og kompetanse til å ta ansvar for våre barne­barns velferd og verdens fremtid.

Det er nå Tønsberg kommune har mulighet til å gjøre en forskjell. Det er nå kommunen kan gjennomføre løsninger som setter oss i førersete for det grønne skifte.

Vi kan satse på kollektivtransport, syklende og gående istedenfor mer privatbilisme. Det er nå vi kan satse på bedre skole og barnehage. Vi kan innføre hjertesoner rundt barnehagene og skolene slik at barna våre skal få en trygg skolevei.

Ikke minst er det nå vi kan ta enkeltmenneskene på alvor, De Grønne vil ha en handlingsplan for mangfold og integrering og mot rasisme.

Det er nå vi som enkeltmennesker kan ta ansvar. Det er nå vi kan bruke sykkelen oftere istedenfor å bruke bilen. Det er nå vi kan kutte ned på antall flyreiser. Vi kan spise mindre kjøtt og kjøpe lokalprodusert mat. Vi kan rekke ut en hånd til nye innbyggere i kommunen vår.

Det er nå vi kan endre gode tanker til handling. Bli med på endringen fra et grått til et grønt samfunn Det er nå vi trenger din stemme på Miljøpartiet De Grønne for mennesker og miljø.

Ulf Lund Halvorsen, 3. kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Tønsberg