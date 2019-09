Leserinnlegg: Takk en lokalpolitiker!

Norge er verdens beste og fineste land, og demokratiet er noe av det viktigste vi har. Det må vi ta vare på, og du kan bidra – også hjemme fra sofakroken.

I disse dager er det mange titalls tusen menn og kvinner som står på stand, banker på dører, skriver i aviser, deltar i debatter og forsøker å overbevise deg om at du må stemme, og helst på akkurat dem.

De er mammaer og pappaer, besteforeldre, søsken, naboer og venner, helt vanlige folk med helt vanlige jobber, men som bidrar i lokalpolitikken på fritiden, uten å få noe særlig for det.

Hva gjør egentlig en lokalpolitiker i en Vestfold-kommune? De prøver å gjøre hverdagen din bedre.

Det aller meste som berører deg hver dag, om det er vann i kranen, om mor får et godt omsorgstilbud, om bussen går ofte nok og dit den bør, om det er en god skole med en trygg skolevei, om det er spennende jobber i nærheten, om poden har et tilbud etter skoletid, om du kan dyrke dine hobbyer på fritiden, ja nær sagt alt som er det vi kan kalle livet ditt, alt det styres, legges til rette for og utvikles av kommunen din og regionen din.

Lokalpolitikerne, uansett parti. er helter som stiller til valg og som lar seg velge inn i styre og stell.

Akkurat som noen deltar i besøkstjeneste for en humanitært organisasjon, andre steker vafler for håndballaget og atter andre rydder turstien opp til turhytta, akkurat sånn legger også de folkevalgte ned utallige timer med uvurderlig, frivillig, arbeid.

Det er riktignok sånn at det kan vanke noen kroner i møtegodtgjørelse akkurat som en håndballtrener kan få en liten skjerv for innsatsen, men felles er at «timelønna» er ganske nær null.

Den som eventuelt engasjerer seg i kommunepolitikk for å bli rik blir nok ganske skuffa.

Vi bør takke lokalpolitikerne våre. Akkurat som alle andre som benytter fritiden til samfunnets beste så er lokalpolitikerne ofte ildsjeler som ønsker å gjøre hjemstedet ditt enda bedre. Hverdagen din enda tryggere.

En lokalpolitiker som gjør en god jobb leser utallige sider dokumenter, forbereder seg på saker fra arealplaner og byutvikling, til hvordan lage en bedre skolehverdag.

Det er mye å sette seg inn i og alle gjør så godt de kan. Sene møtekvelder med lunken kaffe, et rundstykke med skorpe på gulosten og tørre kjeks er ikke drivkraften.

Det er ønsket om bidra og gleden ved å delta som driver dem. Lokalpolitikere opplever også ofte at døgnet mangler timer. Den vanlige jobben skal gjøres. Familien bør få den samme oppmerksomheten som før. Og så skal det dyttes inn møter, samlinger og forberedelser i de få timene som er igjen.

Så neste gang du rister oppgitt på hodet over et lokalt politisk vedtak, eller enda verre neste gang du snakker nedsettende om de som faktisk legger ned tid og krefter, og med de beste intensjoner; tenk deg om.

Ville du sagt det samme om den lokale håndballtreneren? Eller om speiderlederen, gitarlæreren eller andre ildsjeler?

Dagens debattklima og det offentlige ordskiftet i sosiale medier er stadig mer hatsk og ondsinnet. Hvordan ble vi sånn? Vi bør alle tenke oss om både en og to ganger før vi trykker «send» og kommentaren flyr av gårde.

Om du ikke kunne sagt det slik til en god venn, ja da er det kanskje greiest å la være.

Lokalpolitikere opplever dessverre stadig mer hets og til og med hat. Hvordan i all verden har vi havnet der at noen mener det kan rettferdiggjøres?

Ta deg tid til å sende en hyggelig melding til en lokalpolitiker du mener gjør en god jobb, eller som har fått til noe flott i din kommune, og sett ned foten når du ser de blir sjikanert på nett, selv om de kanskje tilhører et annet parti enn du stemmer på.

Lokalpolitikere er deltagere i demokratiet. Det er egentlig ganske vakkert. De fortjener å bli snakket pent om.

Og du, om du tenker de ikke duger – still deg til disposisjon på en liste ved neste valg, det er ganske lærerikt og veldig meningsfylt.

Takk en lokalpolitiker, de er dine lokale hverdagshelter.

Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant, Vestfold Høyre, Energi- og miljøkomiteen

Kårstein Eidem Løvaas, stortingsrepresentant, Vestfold Høyre, Næringskomiteen