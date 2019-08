Venstre kan få inn en reing i styre og stell i nye Tønsberg

Venstre ligger an til å så å si halveres i forhold til oppslutningen i forrige lokalvalg i Re og Tønsberg. Slår den siste målingen til, får Venstre bare ett eneste sete i det nye kommunestyret – og det kjemper i så fall Håvar Bettum fra Våle om.

Les også om høstens valg i ReAvisa, august 2019 – last ned gratis!

Venstre har en representant i dagens kommunestyre i Re, og to i dagens Tønsberg. Partiet ligger an til å få bare en representant i nye Tønsberg, til tross for at kommunestyret utvides med mange seter – til hele 49, mot 25 i dagens Re og 39 i dagens Tønsberg.

Og den ene plassen vil i så fall ordførerkandidat Suzy C. Haugan fra Tolvsrød og 2. kandidat Håvar Bettum fra Re kjempe om – begge to med stemmetillegg fra partiet.

Vi fra Re må mobilisere!

I det siste lokalvalget i Res historie skjedde nettopp det i Venstre – at 2. kandidaten gikk forbi ordførerkandidaten på grunn av slengere og personstemmer, og det ble 2. kandidaten Bent Sørsdal fra Vivestad som inntok kommunestyresalen etter valget.

Nå vil neppe Håvar og Suzy gå i tottene på hverandre før valget, for aller helst vil de inn i det nye kommunestyret begge to. Da må oppslutningen øke betraktelig fram til valget, sammenliknet med siste meningsmåling på bare 2,8 prosent oppslutning.

Men viktigheten av å ha reinger med i styre og stell i den nye kommunen, har Håvar Bettum prata med ReAvisa om flere ganger: – Vi i Re må mobilisere kraftig for å få innflytelse over nye Tønsberg kommune.

– Det bekymrer meg at det har vært en resignert holdning etter vedtak om sammenslåing, at folk i Tønsberg nå vil bestemme over oss i Re. Det er så få som deltar i politisk arbeid at om vi går inn for det blir det heller oss bønda fra nord som overtar borgen i byen.

Oppforder til slengere og personstemmer i alle partier

– Jeg kommer til å gi ekstrastemmer til dyktige kandidater fra Re, uavhengig av hvilken liste de står på, og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme.

Håvar Bettum brenner for mye, både lokalt, regionalt og nasjonalt:

– Nye Tønsberg er et enormt matfat, med et unikt mangfold av ulike produsenter, og med et stort antall restauranter må vi finne muligheter for lokale produsenter å ta snarveien fra jord til bord, sikre høyere fortjeneste lokalt uten kostbare ledd sentralt.

Nye Tønsberg kan og må bli en anerkjent kulturhistorisk hovedstad: Norges eldste by, slagstedene, vikinghauger og middelalderkirker. Dette må vi få mer på kartet.

– Vi må friste en mye større andel av den økende turiststrømmen til Norge innom Tønsberg. Med Torp så nærme har vi uante muligheter til høyere og javnere besøk – hele året.

– Derfor er kultur og opplevelser ikke bare hyggelig og moro, det er en god investering som attpåtil inkluderer og knytter folk sammen, sier Håvar.

Han nevner også busstilbud i hele nye Tønsberg, sykkelveier, miljøvern, med flere Venstre-saker.

Kan ikke stå med lua i handa her i Re

– Det viktigste er nå at vi i Re mobiliserer: Skaper engasjement og trykk på at vi må påvirke utviklingen, ikke gi bare opp, stå og se på, og bare se få hva vi får til slutt.

Dagens Venstre-representant i Re, Bent Sørsdal fra Vivestad, står på fjerdeplass på lista, og Siv Merete Stenhaug fra Ramnes på niendeplass.

Kort om Venstre-lista:

Tønsberg Venstre har ei liste klar med totalt 36 navn, av dem sju fra Re.

Ordførerkandidat Suzy C. S. Haugan sitter i dagens bystyre i Tønsberg. To av de fem øverste er fra Re: Håvar Bettum og Bent Sørsdal – sistnevnte kommunestyrerepresentant for Venstre i dagens Re.

De to første på lista har fått et stemmetillegg. Lista består av 16 kvinner og 33 menn, og gjennomsnittsalderen er 50 år.

1. Suzy C. S. Haugan, Tolvsrød, 1978

2. Håvar Bettum, Våle, 1977

3. Britt Lillian Fevang, Barkåker, 1980

4. Bent Sørsdal, Vivestad, 1954

5. Julia Kristoffersen, Vear, 1983

6. Williams Gomes Correia, Sem, 1997

7. Trine Ellefsen, Tønsberg, 1965

8. Erling Kvernevik, Tønsberg, 1965

9. Siv Merete Stenhaug, Ramnes, 1973

10. Raymond Olsen, Tønsberg, 1987

11. Tina Bülow-Berntsen, Tønsberg, 1986

12. Tor Bergersen, Sem, 1941

13. Norunn Askeland, Tønsberg, 1951

14. Martin Hay, Tolvsrød, 1962

15. Anja Beate Andersen, Tønsberg, 1993

16. Chistoffer Strømberg, Tolvsrød, 1985

17. Josef Arvid Kleven, Tønsberg, 1948

18. Ole Hans Lunde, Ramnes, 1949

19. Tor Charles Inderåk, Tønsberg, 1947

20. Per Stene, Tønsberg, 1942

21. Thor Arvid Dahl, Tønsberg, 1972

22. Mari Hanstad Kristoffersen, Vear, 1956

23. Ola Småkasin, Tønsberg, 1957

24. Heidi Johannessen, Tolvsrød, 1980

25. Arild Pettersen, Barkåker, 1949

26. Egil Johan Mundal Martinsen, Tønsberg, 1968

27. Elin Berg Schmidt, Ramnes, 1962

28. Roger Kvalnes, Tønsberg, 1968

29. Henriette Knutsdotter Bohwim, Revetal, 1964

30. Arvid Brekke, Tolvsrød, 1957

31. Anne-Gry Haugan, Tønsberg, 1958

32. Jørgen Kristoffersen, Vear, 1984

33. Solveig Hauge, Tønsberg, 1950

34. Herbjørn Berge, Tolvsrød, 1980

35. Mariam Say, Tønsberg, 1986

36. Glenn Nøstdahl, Vear, 1978

37. Rudi Høksnes, Tønsberg, 1964

38. Christian Ulrik Kjølner Hassum, Tønsberg, 1980

39. Anders Mathisen, Tønsberg, 1979

40. Inger Førsund, Tønsberg, 1947

41. Per Evjen, Tolvsrød, 1941

42. John-Kåre Krokene, Tolvsrød, 1966

43. Patrik Tomala 1999, Tønsberg,

44. Dag Enerhaugen, Våle, 1970

45. Omar Guiderk, Tolvsrød, 1973

46. Worya Abdul Majeed Saleh, Tønsberg, 1970

47. Bjørn-Kato Fure Elveos, Vear, 1973

48. Waleed Khalid Abdulkareem Al-Gaylani, Tønsberg, 1988

49. Raymond Henriksen, Tønsberg, 1976

Les også om høstens valg i ReAvisa, august 2019 – last ned gratis!

Tall i saken er henta fra siste oppdatering for nye Tønsberg på Pollofpolls (ekstern lenke)