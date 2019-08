Høyre-vind i seilene i et sammenslått lokallag

Det er ikke lenge siden Høyre ikke makta å stable ei egen liste på beina i Re, men måtte gå sammen med KrF for å stille til valg. Den forestående kommunesammenslåinga har gitt Høyre-vind i seila, men langt ifra like mye trøkk som målet var i våres.

Ved det siste lokalvalg i Re fikk Høyre inn fire representanter inn i kommunestyret. I dagens Tønsberg har partiet 11 representanter, og Høyre har ordføreren. Med ti flere totalt i det nye kommunestyret i forhold til dagens Tønsberg, kan det bli enda flere Høyre-representanter.

Målet er fire reinger inn i styre og stell, forteller Øyvind Jonassen fra Revetal. Han er sikra plass, som en av de seks øverste med stemmetillegg fra partiet.

Må ha med Re-historien

Øyvind er veldig motivert for å fortsette i lokalpolitikken, inn i en ny og større kommune:

– For meg handler det om et generelt samfunnsengasjement, og at jeg mener at det er viktig at vi har med folk som har med historikken fra den perioden vi har bak oss. Derfor valgte jeg å si ja til en periode til.

– Re sin kapasitet var strukket til bristepunktet, og det kom tydelig fram blant annet innen området teknikk og byggesaker, samt generell administrativ styring. Vi har etter hvert mange saker i Hovedutvalget for drift, eiendom og næring som er blitt omgjort på grunn av saksbehandlingsfeil.

– Det går utover rettssikkerheten til den enkelte innbygger.

– Videre evner vi ikke å gjøre de vanskelige valgene så lenge vi har innført eiendomsskatten, mener Øyvind.

Stramme budsjetter

– Kvaliteten på tjenester kan ikke måles kun i hvor mye penger man bruker på en tjeneste, mener Øyvind, og innser at den økonomiske situasjonen blir stram også framover, i en ny kommune.

Men Re ville fått tunge økonomiske utfordringer i nær framtid uavhengig av kommunesammenslåingen, mener Øyvind:

– Det er mye fokus på stramme budsjetter for tida, men vi skal huske på at vi i Re er ansvarlig for vår egen økonomiske situasjon. Vi har over 900 millioner i rentebærende gjeld, og vi har allerede «krav om innsparing» på cirka 8 millioner for å få en budsjettbalanse.

– Vi har i alle de åra jeg har vært med i kommunestyret blitt redda av eksterne forhold som vi ikke har kontroll på: Økte skatteinntekter og økte overføringer fra staten, mens vi har sprukket på det vi sjøl skal ha kontroll på: Utgiftssida.

Hårete Høyre-mål

– Min motivasjon mot valget i 2019 er at vi får en reel posisjon med et stort Høyre som evner å gjøre reelle prioriteringer basert på en helhetlig og langsiktig tenkning, og ikke skyver problemene foran oss som vi har gjort i lang tid i Re.

Christine Iren Gjone Rønningen fra Ramnes og Lars Sollie fra Våle kan smette inn i det nye kommunestyret fra 11. og 12. plass på lista, og blir Høyre så stort som Øyvind håper kan han også få med seg Karsten Frydenberg fra 15. plassen:

– Utslagene av personstemmer er alltid vanskelig å forutsi, men vi håper at reingene gir våre kandidater en ekstra personstemme, det gjelder også for de som er kandidater lengre ned på lista.

– Vi skal jobbe for å få inn både Karsten Frydenberg, Lars Sollie, Christine Iren Gjone Rønningen og undertegnede inn, og ser på det som realistisk mål.

Langt unna målet før innspurten

Ved stortingsvalget i 2017 ble Høyre det største partiet i Re med 24 prosent, men i lokalvalg har partiet stort sett liggi lavere i oppslutning. Ved noen lokalvalg i Re har ikke partiet maktet å stille med egen liste, heller.

– Men resultatet fra siste stortingsvalg viser at Høyre-potensialet i Re er svært godt, sier Øyvind som i våres røpa et mål om hele 35 prosent Høyre-oppslutning i nye Tønsberg.

Høyre ligger langt unna målet i siste meningsmåling: Der er tallet 26 prosent, og partiet ville blitt nest størst i det nye kommunestyret med 13 av 49 representanter.

Kort om Høyre-lista:

Tønsberg Høyre har ei liste klar med 55 navn, av dem 9 fra Re.

Ordførerkandidat Lise Lorentzen Mandal er fra Tønsberg, og bare en av de ti øverste er fra Re: Øyvind Jonassen fra Revetal. Han har hatt en framtredende rolle i lokalpolitikken i Re i en årrekke.

De seks første på lista har fått et stemmetillegg. Lista består av 23 kvinner og 32 menn, og gjennomsnittsalderen er 49 år.

1. Lise Lorentzen Mandal, Eik, 1970

2. Øyvind Jonassen, Revetal, 1970

3. Kirsti Nilsson Søyland, Vear, 1957

4. Henning Wold, Tolvsrød, 1954

5. Johanne Archer, Tønsberg, 1999

6. Ole Sverre Lund, Sem, 1951

7. Lena Fahre, Tønsberg, 1968

8. Aksel Even Haraldsen, Tønsberg, 1964

9. Anna Nilsen Martin, Tønsberg, 1977

10. Anders Stensrud Larsen, Vear, 1973

11. Christine Iren Gjone Rønningen, Ramnes, 1989

12. Lars Sollie, Våle, 1956

13. Bente Ottestad, Tønsberg, 1973

14. Frank Pedersen, Tolvsrød, 1963

15. Karsten Frydenberg, Revetal, 1956

16. Mathias Willassen Hanssen, Sem, 1997

17. Harald Berg, Tolvsrød, 1991

18. Anita Archer, Tønsberg, 1969

19. Hans Petter Ohrem, Barkåker, 1971

20. Nicola Liv Berg, Tolvsrød, 1967

21. Bjørn Auglend, Vear, 1964

22. Fredrik Ryen Middelton, Tønsberg, 1992

23. Leif Flemming Bakke, Tønsberg, 1964

24. Johanne Kirsebom, Tolvsrød, 1999

25. Heidi Merete Orskau, Tønsberg, 1973

26. Kari Lise Kirsebom, Tolvsrød, 1974

27. Jon Henrik Thorvildsen, Revetal, 1991

28. Martine Seth, Tønsberg, 1980

29. Tonny Opøien, Våle, 1977

30. Hege Lund, Åsgårdstrand, 1971

31. Tor Vinje-Christensen, Tønsberg, 1969

32. Hilde Kaasa Mikkelsen, Tolvsrød, 1948

33. Stig Arild Nilsen, Tolvsrød, 1952

34. Cecilie Varvin Asplin, Tønsberg, 1968

35. Anne Liten Myhren, Tolsvrød, 1966

36. Anne Helen Ryen, Barkåker, 1962

37. Ola Offenberg, Tønsberg, 1947

38. Carina Rambo, Tønsberg, 1970

39. Christian Fjellheim Jahren, Revetal, 1981

40. Mikael Nilsson Søyland, Vear, 1991

41. Arne Olaussen, Tønsberg, 1951

42. Geir Wegger, Tønsberg, 1955

43. Elizabeth Kværne Nilsen, Tønsberg, 1991

44. Thomas Kobayashi Berntsen, Tønsberg, 1979

45. Morten Dølo-Gaski, Tønsberg, 1964

46. Richard Reinsberg, Lunas, Tønsberg, 1980

47. Pål Hansen, Tønsberg, 1959

48. Borgny Hovland, Tolvsrød, 1935

49. Knut Holter, Tolvsrød, 1964

50. Walter Brynhildsen, Vear, 1945

51. Knut Harry Arnesen, Tønsberg, 1962

52. Sissel Roseng, Tønsberg, 1940

53. Pål Jevanord, Revetal, 1971

54. Harald Bjerkesti Løken, Undrumsdal, 1983

55. Bjørn Jensen, Husøy, 1967

