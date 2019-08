Leserinnlegg: Valgkampen til KrF er i gang!

KrFs valgkampstart i Tønsberg-området ble markert på brygga i Tønsberg sist fredag, med blå himmel og strålende sol!, rapporterer Tone Strat, fylkessekretær i partiet.

Barn og eldre er motto for årets valgkamp, og det temaet var i appellene fra fylkesordførerkandidat Hans Edvard Askjer og 2. kandidat Lina Bringsli, som snakket om skole og KrF som jobber for at ikke barn og unge skal mobbes.

Ordførerkandidat i Tønsberg, Alexander Hangaas, slo et slag for fritidskortet som gjør at alle barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter.

Ordførerkandidat i Færder, Muctarr Koroma, var opptatt av integrering.

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold anbefalte de fremmøtte å stemme på våre dyktige kandidater fra kommunene. Og at partiet er opptatt av å bekjempe ensomhet hos eldre og andre.

Det var ikke bare snakk om barn, det var også barn som deltok. Dansegruppa Extend med 15 flinke barn og unge startet og avsluttet arrangementet og fikk noen til å bevege seg litt etter musikken.

Videre deltok Soul Kids med sang, og fenget oppmerksomheten til både barn og voksne.

Vaffel-lukta fristet mange til å ta imot vafler. Og det ble servert pizza, og gode bringebær fra Nøtterøy.

Fargerike og innholdsrike brosjyrer ble delt ut. Lørdag fortsatte valgkampen i Bø, men det var i et våtere vær.

Tone Strat, fylkessekretær KrF